"Ha sido difícil, pero si tuviera un hijo, quisiera un entrenador sincero y directo como yo"

El italobrasileño Thiago Motta, entrenador de la Juventus de Turín que esta misma semana calificó de "vergonzosa" la actuación de sus jugadores tras caer eliminado en Copa Italia ante el Empoli, se reivindicó este domingo y aseguró que, además de tener la confianza de la directiva, le gustaría que sus hijos tuvieran un técnico "tan sincero y directo" como él.

"Sí, siento la confianza del club y de los jugadores", aseguró Motta en rueda de prensa después de que sus palabras alimentaran la crisis futbolística que atraviesa su equipo, eliminado en una semana de Liga de Campeones y Copa, en penaltis ante el Empoli en una derrota sonrojante.

"La relación entre el equipo y yo es muy buena, hay responsabilidad y comunicación y cuando digo algo públicamente es porque ya lo he dicho en el vestuario y lo he pensado mucho porque no quiero equivocarme con nadie", explicó.

"Si tuviera un hijo, le desearía un entrenador sincero y directo como yo. Todas las decisiones han sido aceptadas por todos, quien piense lo contrario está diciendo una mentira", apuntó el técnico.

Este lunes, la 'Juve' se la juega ante el Hellas Verona en un partido clave. Después de los empates de Atalanta, Nápoles e Inter de Milán, en caso de victoria, el combinado turinés se quedaría a 5 puntos del liderato a falta de 11 jornadas pese a su mala temporada.

Hinchas de la Juventus de Italia en medio de un partido de la Serie A AFP

"Han sido unos días difíciles después de perder un partido así (Empoli en Copa), pero al mismo tiempo es nuestro deber pensar en el siguiente y prepararnos de la mejor manera posible para Verona".

«Tenemos que enfrentarnos al Verona en nuestro mejor momento, sabemos que será complicado, pero tenemos mucha energía y ganas de darle la vuelta a la rabia que tenemos", sentenció.