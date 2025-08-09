Penalti no pitado a América vs. Tolima, 'enciende' la polémica en redes; ¿era o no era?

Este sábado 9 de agosto, Deportes Tolima venció al América de Cali, en el estadio Pascual Guerrero, por el duelo correspondiente a la sexta jornada de la Liga BetPlay II-2025, en el fútbol colombiano.

No obstante, en la última acción del encuentro hubo gran polémica, que ya se ha trasladado a las redes sociales, donde muchos le dieron la derecha al juez central y otros lo critican fuertemente.

Y es que, tras una mano del ‘pijao’ dentro del área, el bogotano Andrés Rojas no dudó en decretar pena máxima a favor de los ‘escarlatas’, quienes festejaron como un gol esto, teniendo en cuenta que era la última esperanza de igualar el juego.

¡Andrés Rojas juez central, indicó penal para América por una mano de Juan Pablo Nieto, pero tras el llamado del VAR se cambia la decisión! #LALIGAxWIN 👹⚽🐷 pic.twitter.com/6y2TocpKE8 — Win Sports (@WinSportsTV) August 10, 2025

No obstante, cuando el combinado rojo se disponía a acomodar la pelota en el punto blanco, desde el VAR hicieron un llamado al juez central para que revisara la jugada y, tras varios minutos de análisis, determinaron que no era una mano intencional y tampoco lo suficientemente abierta para que sea convalidad como pena máxima.

Es por eso que Andrés Rojas regresó al campo, invalidó el penalti y le puso punto final al encuentro, para que el conjunto ibaguereño se quede con los tres puntos.



¿Era o no penalti?

Según el concepto de José Borda, quien es analista arbitral, todo estuvo correcto y ceñido a la ley; así que fue positiva la intervención del VAR en esta acción.

LO SALVÓ EL VAR

En el @AmericadeCali vs @cdtolima ante llamado del VAR (Gallo), el árbitro Rojas reversó bien la mano penal de Nieto del pijao que había dado, NO ERA, la tenía ceñida a su cuerpo y, anuló oportunamente la acción de gol del América pues Bocanegra estaba en offside pic.twitter.com/mZagJzfGJo — Jose Borda (@Borda_analista) August 10, 2025

“¡Lo salvó el VAR! En el partido entre América y Tolima, ante llamado del VAR (Gallo), el árbitro Rojas reversó bien la mano penal de Nieto del pijao que había dado, NO ERA, la tenía ceñida a su cuerpo y, anuló oportunamente la acción de gol del América pues Bocanegra estaba en offside”, citó José.