Publicidad

Publicidad

Publicidad
Síguenos en::
Tendencias:
MILLONARIOS
LUIS DÍAZ
FALCAO GARCÍA
JAMES RODRÍGUEZ
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Uruguay en alerta por muertes ligadas al clásico entre Peñarol y Nacional

Uruguay en alerta por muertes ligadas al clásico entre Peñarol y Nacional

El clásico del fútbol uruguayo se vio empañado por el presunto homicidio de dos personas, hecho que está siendo investigado por las autoridades.

Peñarol vs. Uruguay, clásico del fútbol de uruguayo
Peñarol vs. Uruguay, clásico del fútbol de uruguayo
@oficialcap/Instagram
Por: EFE
|
Actualizado: agosto 09, 2025 10:21 p. m.