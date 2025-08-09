Uruguay en alerta por muertes ligadas al clásico entre Peñarol y Nacional

La Fiscalía de Uruguay investiga el presunto homicidio de dos personas por parte de un funcionario policial en un incidente vinculado al encuentro de fútbol entre Nacional y Peñarol de este sábado.

Según detalla un comunicado del Ministerio del Interior, tras finalizar el encuentro, en el que Peñarol derrotó 3-0 a Nacional, la Policía recibió un llamado por disparos de arma de fuego en la localidad de Toledo, en Canelones.

"Un grupo de personas se encontraban viendo el encuentro clásico, entre los que se encontraba un funcionario policial. En el tejido del frente habían colgado banderas de Peñarol y una vez finalizado el encuentro llegan dos motos ocupadas, cada una por tres personas, y uno de ellos esgrimiendo un arma de fuego. Tras esto, el policía ingresa a la finca y sale con su arma de reglamento efectuando disparos", señala parte del documento.

En ese sentido, el comunicado añade que el hecho dejó como resultado dos personas fallecidas, por lo que se procedió a la detención del funcionario policial.

Publicidad

Sin embargo, la prensa local destacó minutos después que el fiscal encargado de la investigación dejó en libertad al policía involucrado en el hecho tras considerar que el mismo actuó para repeler un presunto ataque por arma de fuego.

En tanto, la Fiscalía continuará con la investigación con las pericias de la Policía Científica y la de Canelones.



Victoria de Peñarol puso la liga uruguaya al rojo vivo

El defensor Emanuel Gularte fue la gran figura del partido al asistir y marcar en un juego en el que el Aurinegro rompió una racha de diez clásicos sin vencer en los 90 minutos a su tradicional adversario.

Publicidad

Con la victoria, Peñarol también se preparó de la mejor forma posible para jugar el próximo martes ante el argentino Racing por los octavos de final de la Copa Libertadores.

En el estadio Campeón del Siglo, el once de Diego Aguirre dominó la primera parte de un juego que se disputó a puertas cerradas por una suspensión.

Luego de 30 minutos en que los porteros prácticamente no entraron en acción, el local golpeó 60 segundos después por intermedio del atacante Maximiliano Silvera.

Tras una gran jugada de Ignacio Sosa, Cabrera envió el centro al área, Gularte bajó el balón y el número 11 abrió el tanteador con un disparo cruzado.

Publicidad

Nacional reaccionó y se aproximó a la portería rival. Nicolás López probó con un tiro lejano que se fue afuera, mientras que el debutante portero chileno Bryan Cortés le ahogó el grito a Maximiliano Gómez.

En la última del primer tiempo, Gularte aprovechó un error defensivo del Tricolor y tras dos despejes fallidos de Julián Millán y de Sebastián Coates marcó el segundo gol.

Publicidad

En la segunda parte, Nacional se volcó con cambios al ataque. Pablo Peirano apostó por Nicolas Lodeiro y Mauricio Pereyra para manejar el balón, al tiempo que también ingresaron el veloz Lucas Villalba y el atacante Gonzalo Carneiro.

Y aunque el Tricolor mejoró en ataque, tuvo muchos problemas a la hora de frenar el avance de un Peñarol que en el final convirtió el triunfo en goleada. Después de otra buena jugada de Sosa, Matías Arezo de cabeza puso el 3-0.