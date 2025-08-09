Bucaramanga, nuevamente 'verdugo' de Santa Fe, por Liga; triunfo 2-1, con remontada y todo

Este sábado 9 de agosto, Atlético Bucaramanga venció 2-1 frente a Independiente Santa Fe, en el estadio Américo Montanini, por el duelo correspondiente a la sexta jornada de la Liga BetPlay II-2025.

El gol 'cardenal' fue de Omar Fernández Frasica; mientras que el cuadro bumangués remontó con doblete de Luciano Pons.

Con este resultado, el cuadro bogotano perdió el invicto que tenía en el fútbol colombiano; además, siendo el mejor visitante de la Liga, el 'león' se llevó un golpe sobre la mesa.

Noticia en desarrollo...