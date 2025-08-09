Cómo quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay ll-2025, tras la derrota de América y Santa Fe

En el partido que cerró la jornada de este sábado, Atlético Bucaramanga e Independiente Santa Fe se enfrentaron en el Américo Montanini, donde los ‘leopardos’ hicieron respetar su casa al imponerse 2-1.

La visita sorprendió a los 10 minutos al ponerse arriba en el marcador gracias a un gol de Omar Fernández. Sobre los 17, le anularon un tanto a Edwar López por posición adelantada, mientras que a los locales les invalidaron dos goles por la misma acción. Bucaramanga reaccionó y empató por intermedio de Luciano Pons a los 31', quien repitió desde el punto blanco del penalti a los 81 minutos de juego.

Esta es la primera derrota de los dirigidos por Jorge Bava en lo que va del segundo semestre.

En el Pascual Guerrero de Cali, América recibió la visita de Deportes Tolima. El encuentro terminó con triunfo para los dirigidos por Lucas González, que se impusieron 1-0 con un tanto de Juan Pablo Nieto, quien sobre los 29 minutos anotó el único gol del partido.

En la parte complementaria, los ‘diablos rojos’ generaron las mejores opciones para igualar el marcador, pero el palo y las intervenciones de Cristopher Fermarín ahogaron el grito de gol del conjunto vallecaucano.

América vs. Tolima, por al sexta fecha de la Liga BetPlay ll-2025 Colprensa

A primera hora, Once Caldas no pudo ganar en el Palogrande, donde igualó 1-1 con Águilas Doradas. Jefrey Zapata abrió el marcador para el ‘blanco blanco’ a los 30 minutos de juego, pero sobre el final del primer tiempo, Jorge Rivaldo empató el compromiso.



Otros resultados

La sexta fecha de la Liga BetPlay II-2025 la abrieron, el jueves 7 de agosto, en el Sierra Nevada de Santa Marta, Unión Magdalena y Deportivo Pasto, que empataron 1-1 con goles de Ricardo Márquez para el ‘ciclón’ y Yoshan Valios para la visita.

Por su parte, Atlético Nacional hizo lo suyo y derrotó sin inconvenientes a Alianza 3-0 en el Atanasio Girardot, con anotaciones de Facundo Batista, Juan Zapata y Andrés Sarmiento.



Próximos partidos de la sexta fecha

Domingo 10 de agosto



Envigado vs. Junior

Fortaleza vs. Deportivo Pereira

Llaneros vs. Independiente Medellín

Lunes 11 de agosto



Boyacá vs. La Equidad

