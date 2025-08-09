Publicidad

Publicidad

Publicidad
Síguenos en::
Tendencias:
MILLONARIOS
LUIS DÍAZ
FALCAO GARCÍA
JAMES RODRÍGUEZ
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Cómo quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay ll-2025, tras la derrota de América y Santa Fe

Cómo quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay ll-2025, tras la derrota de América y Santa Fe

Los ‘diablos rojos’ y los ‘cardenales’ cayeron en sus respectivos compromisos de la sexta fecha de la Liga BetPlay II-2025, frente a Tolima y Bucaramanga.