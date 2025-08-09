Jorge Bava criticó la forma en que fue informado sobre el aplazamiento del clásico con Millonarios

Por la sexta fecha de la Liga BetPlay II-2025, Independiente Santa Fe se enfrentó a Atlético Bucaramanga en el estadio Américo Montanini de la 'ciudad bonita' de Colombia, en un partido que marcó el regreso especial de Jorge Bava, quien en su etapa como jugador vistió los colores del conjunto 'leopardo'.

A los 10 minutos de juego, Omar Fernández adelantó al vigente campeón del fútbol colombiano con un remate de derecha. Sin embargo, Leonardo Pons se convirtió en la gran figura del encuentro al anotar un doblete que le dio el triunfo a los dirigidos por Leonel Álvarez.

Jorge Bava expresó su malestar con la Dimayor

Jorge Bava, director técnico de Santa Fe. X de @SantaFe

Más allá de la derrota, Jorge Bava utilizó la rueda de prensa posterior al encuentro para manifestar su inconformidad con la Dimayor, luego del aplazamiento del clásico capitalino frente a Millonarios, que estaba programado para el miércoles 13 de agosto en el estadio Nemesio Camacho El Campín.

La decisión de suspender el partido se tomó tras los hechos de violencia registrados días atrás en el Movistar Arena durante un evento deportivo, donde se presentaron disturbios entre hinchas de ambos equipos y que lamentablemente dejaron como saldo una persona muerta.

Bava, quien lamentó profundamente la tragedia y expresó su solidaridad con la familia de la víctima, criticó la manera y el momento en que se comunicó la determinación. “Primero la empatía con la familia de la lastimosa pérdida que sufrimos. Después no tengo la facultad como para decir si está bien suspendido o no, no me pertenece. Lo que sí, sea cual sea la decisión, me hubiese gustado tenerla a tiempo. Literalmente, subiendo las escaleras del avión nos enteramos, entonces seguramente el plan sería otro, ya no había tiempo de cambiar”, comentó el estratega uruguayo.

El entrenador insistió en que la falta de previsión afectó directamente la planificación del equipo: “Si nosotros sabíamos el jueves esta decisión, seguramente que nos hubiésemos planificado diferente. Puedo perder el partido, puedo perder el invicto como pasó hoy, pero no puedo mentirle al jugador y preparar un partido, y luego decirle que va a jugar y después que no. Esperemos que no vuelva a pasar”.



¿Cuándo vuelve a jugar Santa Fe?

Santa Fe volverá a tener acción el próximo martes 19 de agosto en El Campín cuando se mida con Envigado. Este encuentro está programado para las 7:30 p. m. (hora colombiana).