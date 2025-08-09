Publicidad

Jorge Bava criticó la forma en que fue informado sobre el aplazamiento del clásico con Millonarios

Jorge Bava criticó la forma en que fue informado sobre el aplazamiento del clásico con Millonarios

El técnico de Santa Fe cuestionó la forma en que la Dimayor comunicó la decisión y aseguró que afectó la planificación del equipo en el rentado local.