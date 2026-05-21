Tabla de posiciones del grupo de Santa Fe en Copa Libertadores, tras Peñarol 1-1 Corinthians

Peñarol empató 1-1 ante Corinthians en Montevideo y quedó eliminado de la Copa Libertadores 2026, a falta de una fecha de la definición del Grupo E que confirmó al Timao en el primer lugar de la serie.
Un gol de cabeza de Maximiliano Olivera a los 18 minutos puso a soñar a la afición en el Campeón del Siglo, pero el marroquí Zakaria Labyad (62) anotó el gol del empate y eliminación del Manya.
Con la igualdad, Corinthians lidera con 11 unidades y Peñarol es colista con apenas 3 puntos. En la última fecha de la serie, Peñarol será anfitrión del colombiano Independiente Santa Fe, que llega con 5 puntos a pelear por un lugar en la octavos.
Tabla de posiciones del grupo E de la Copa Libertadores 2026
|#
|Equipos
|PJ
|V
|E
|D
|DG
|GOLES
|PTS
|1
|Corinthians
|5
|3
|2
|0
|+6
|8:2
|11
|2
|Platense
|5
|2
|1
|2
|-1
|6:7
|7
|3
|Santa Fe
|5
|1
|2
|2
|-2
|5:7
|5
|4
|Peñarol
|5
|0
|3
|2
|-3
|4:7
|3
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