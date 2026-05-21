Tabla de posiciones del grupo de Santa Fe en Copa Libertadores, tras Peñarol 1-1 Corinthians

Peñarol empató 1-1 ante Corinthians en Montevideo y quedó eliminado de la Copa Libertadores 2026, a falta de una fecha de la definición del Grupo E que confirmó al Timao en el primer lugar de la serie.

Un gol de cabeza de Maximiliano Olivera a los 18 minutos puso a soñar a la afición en el Campeón del Siglo, pero el marroquí Zakaria Labyad (62) anotó el gol del empate y eliminación del Manya.

Con la igualdad, Corinthians lidera con 11 unidades y Peñarol es colista con apenas 3 puntos. En la última fecha de la serie, Peñarol será anfitrión del colombiano Independiente Santa Fe, que llega con 5 puntos a pelear por un lugar en la octavos.

Tabla de posiciones del grupo E de la Copa Libertadores 2026

# Equipos PJ V E D DG GOLES PTS 1 Corinthians 5 3 2 0 +6 8:2 11 2 Platense 5 2 1 2 -1 6:7 7 3 Santa Fe 5 1 2 2 -2 5:7 5 4 Peñarol 5 0 3 2 -3 4:7 3