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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Tabla de posiciones del grupo de Santa Fe en Copa Libertadores, tras Peñarol 1-1 Corinthians

Tabla de posiciones del grupo de Santa Fe en Copa Libertadores, tras Peñarol 1-1 Corinthians

En Gol Caracol le contamos cómo quedó el grupo E de la Copa Libertadores 2026 luego del empate entre uruguayos y brasileños. Atentos en Independiente Santa Fe.

Por: EFE
Actualizado: 21 de may, 2026
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Peñarol vs. Corinthians - Copa Libertadores 2026.

Peñarol empató 1-1 ante Corinthians en Montevideo y quedó eliminado de la Copa Libertadores 2026, a falta de una fecha de la definición del Grupo E que confirmó al Timao en el primer lugar de la serie.

Un gol de cabeza de Maximiliano Olivera a los 18 minutos puso a soñar a la afición en el Campeón del Siglo, pero el marroquí Zakaria Labyad (62) anotó el gol del empate y eliminación del Manya.

Con la igualdad, Corinthians lidera con 11 unidades y Peñarol es colista con apenas 3 puntos. En la última fecha de la serie, Peñarol será anfitrión del colombiano Independiente Santa Fe, que llega con 5 puntos a pelear por un lugar en la octavos.

Tabla de posiciones del grupo E de la Copa Libertadores 2026

#EquiposPJVEDDGGOLESPTS
1Corinthians5320+68:211
2Platense5212-16:77
3Santa Fe5122-25:75
4Peñarol5032-34:73
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