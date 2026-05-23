Giro de Italia 2026, EN VIVO; a qué hora y dónde ver, por TV y ONLINE, la etapa 15

La etapa 15 del Giro de Italia 2026 será completamente llana. Salida desde Voghera hasta Pavía por carreteras anchas y rectilíneas. Después de Pavía, se recorre hasta Milán el trazado de la Sanremo previa al cambio de salida, para entrar tras el paso por la via della Chiesa Rossa en el circuito final de 16,3 km, que se repetirá en cuatro ocasiones.

Circuito de 16,3 km perfectamente llano por amplios bulevares con pocas curvas, la última a unos 2 km de la meta. Recta llana sobre asfalto de 8 m de anchura.

Voghera

Situada en la llanura del Oltrepò Pavese, Voghera es una ciudad de la Lombardía suroccidental, ubicada junto a importantes vías de comunicación entre la llanura Padana y los Apeninos ligures. Sus orígenes se remontan a la época romana, mientras que en el Medievo se convirtió en un centro de relieve administrativo y comercial. El centro histórico conserva un trazado ordenado, con edificios civiles y religiosos que reflejan las diversas fases de desarrollo urbano. Con el tiempo, Voghera se ha consolidado como polo de servicios y de conexión para el territorio circundante, manteniendo un papel central en el área de Pavía.

Milán

Corazón económico y productivo de Italia, Milán hunde sus raíces en la antigua Mediolanum romana, convertida con el tiempo en capital del Ducado y protagonista del Renacimiento bajo los Sforza. La ciudad conserva un patrimonio histórico de primer orden, desde el Duomo gótico hasta el Castello Sforzesco, pasando por el barrio de Navigli, famoso por sus canales diseñados en parte por Leonardo da Vinci. Junto a toda esta herencia, Milán ha construido su propia identidad moderna como centro de las finanzas, la industria, la moda y el diseño, con barrios contemporáneos que rediseñan su ‘skyline’.



Perfil y altimetría de la etapa 15 del Giro de Italia 2026

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Hora y dónde ver la etapa 15 del Giro de Italia 2026

Fecha: domingo 24 de mayo.

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Hora: 7:00 a.m. (hora Colombia).

Transmisión: Caracol Televisión, Caracol Sports y Ditu.