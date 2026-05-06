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Gol Caracol  / Hijo de Cristiano Ronaldo no quiere jugar a su lado y se filtra destino al que apunta; ¿y Al Nassr?

Hijo de Cristiano Ronaldo no quiere jugar a su lado y se filtra destino al que apunta; ¿y Al Nassr?

Del hijo de Cristiano se habla durante las últimas horas, en la prensa internacional. Esto, debido a destacada decisión con la que daría importante salto en su carrera profesional.

Por: Dilhan Stiwar Almonacid / Twitter: @AlmonacidDilhan
Actualizado: 6 de may, 2026
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Cristiano Ronaldo y su hijo
Cristiano Ronaldo y su hijo en Al Nassr - Foto:
Getty Images

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