Hijo de Cristiano Ronaldo no quiere jugar a su lado y se filtra destino al que apunta; ¿y Al Nassr?

Reveladoras noticias llegan desde territorio europeo, respecto a lo que podría ser el futuro profesional de Cristiano Ronaldo Jr. Y es que, el joven futbolista dejaría a su papá con las ‘ganas’ de cumplir emotivo sueño en el fútbol, antes de retirarse.

Con tan solo quince años de edad; hace unas semanas afirmaron desde Arabia que el hijo de ‘CR7’ podría entrar en planes para la plantilla principal de Al Nassr. Incluso, la opción que estarían manejando desde los altos cargos, sería que el joven subiera al primer equipo de cara a la próxima temporada, para empezar a entrenar y demás.

De esta manera, Cristiano Ronaldo estaría más cerca de cumplir su sueño, que es compartir cancha, en un duelo profesional, junto a su hijo. Y es que, si el adolescente de 15 años logra ganarse la confianza de su entrenador, podría empezar a sumar minutos y lograr debutar como futbolista profesional al lado del ‘bicho’.

Cristiano Ronaldo Jr. en duelo con la Selección de Portugal Sub-16. Foto: Getty Images.

No obstante, en la mente de Cristiano Jr. los planes serían diferentes y, pese al deseo de su padre, el joven futbolista priorizaría emigrar al ‘viejo continente’, para continuar su proceso profesional y lograr el posterior debut en una liga de mucho más nivel que el de la árabe.



"Al igual que su legendario padre, Ronaldo Jr. quiere jugar en el escenario más importante de Europa, con el Real Madrid , el Bayern de Múnich y el Paris Saint-Germain pisándole los talones. Él creció jugando en diversas estructuras de élite, incluidas las academias de la Juventus y el Manchester United durante la etapa de su padre en dichos clubes”, reveló el diario británico ‘The Sun’, dando detalles de lo que podría pasar, a nivel profesional, con el hijo del ‘bicho’.

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Sin embargo, la situación no sería tan fácil para el atacante de 15 años, ya que hay escepticismo en su círculo familiar respecto a dicha situación; esto, debido a la fuerte presión a la que estaría expuesta el joven por el hecho de ser el hijo de nadie más y nadie menos que el mismo Cristiano Ronaldo.

“El joven sueña con regresar al Reino Unido o a Madrid, pero su familia teme la abrumadora atención mediática que, naturalmente, intentará compararlo con su padre. Cabe estacar que la joven promesa portuguesa entrenó con el equipo sub-16 del Real Madrid en marzo, cuando Ronaldo padre se recuperaba de una lesión con los médicos en España”, sentenció el portal anteriormente mencionado.

Cristiano Ronaldo Jr. Foto: AFP

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El próximo mercado de fichajes será fundamental para determinar cuál podría ser el futuro del joven de 15 años, próximo a cumplir 16.