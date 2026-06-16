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Gol Caracol  / Patada de Lionel Messi armó polémica en redes sociales, pidieron la roja en Argentina vs. Argelia

Patada de Lionel Messi armó polémica en redes sociales, pidieron la roja en Argentina vs. Argelia

Lionel Messi ha hecho de todo en el partido del debut de la Selección Argentina en el Mundial 2026. Golazo, un tanto anotado y una patada descalificadora.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 16 de jun, 2026
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Lionel Messi cometió una dura infracción en Argentina vs Argelia, por el Mundial 2026
Lionel Messi cometió una dura infracción en Argentina vs Argelia, por el Mundial 2026
AFP

El astro argentino Lionel Messi estuvo activo en ataque y defensa y, por momentos, se pasó de revoluciones durante el compromiso entre las selecciones de Argentina y Argentina, en el marco del quinto día de competencias del Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá.

Prueba de ello fue esta infracción sobre Aïssa Mandi, quien cayó y se retorció de dolor. Sin embargo, para el árbitro el árbitro polaco Szymon Marciniak no fue ni siquiera para tarjeta amarilla.

Acción de juego en el duelo entre Argentina vs. Argelia, por el Mundial 2026.
Gol Caracol

Vea acá el golazo de Lionel Messi en Argentina vs. Argelia; abrió su cuenta en el Mundial 2026

De inmediato, se armó toda una conversación en redes sociales, en donde en un alto porcentaje aseguraron que el nacido en Rosario debió haber sido castigado por el juez europeo, ya que se ve que le raspa con su tacos al futbolista argelino.

Vea acá la jugada polémica por la que señalan a Lionel Messi:

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