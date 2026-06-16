Patada de Lionel Messi armó polémica en redes sociales, pidieron la roja en Argentina vs. Argelia

El astro argentino Lionel Messi estuvo activo en ataque y defensa y, por momentos, se pasó de revoluciones durante el compromiso entre las selecciones de Argentina y Argentina, en el marco del quinto día de competencias del Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá.

Prueba de ello fue esta infracción sobre Aïssa Mandi, quien cayó y se retorció de dolor. Sin embargo, para el árbitro el árbitro polaco Szymon Marciniak no fue ni siquiera para tarjeta amarilla.

De inmediato, se armó toda una conversación en redes sociales, en donde en un alto porcentaje aseguraron que el nacido en Rosario debió haber sido castigado por el juez europeo, ya que se ve que le raspa con su tacos al futbolista argelino.

Vea acá la jugada polémica por la que señalan a Lionel Messi:

