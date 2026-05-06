Independiente Medellín vs. Flamengo EN VIVO; hora y dónde ver por TV el partido de Copa Libertadores

El Deportivo Independiente Medellín (DIM) buscará este jueves salvar su semestre cuando reciba al Flamengo por la cuarta jornada del grupo A de la Copa Libertadores, en la que los brasileños esperan llevarse tres puntos que los dejen prácticamente clasificados a los octavos de final.

Al partido, que se disputará en el estadio Atanasio Girardot de Medellín, el Flamengo llega como líder de la zona con siete puntos, dos más que Estudiantes de La Plata y tres más que el equipo colombiano. El Cusco FC ocupa el último lugar sin unidades.

Si bien el DIM derrotó 1-0 al conjunto peruano la semana pasada, el domingo cayó 1-2 con Águilas Doradas en la última jornada de la fase regular de la liga colombiana y quedó eliminado de esa competencia al terminar en el puesto 11 con 26 puntos, a dos de Internacional de Bogotá que fue octavo y consiguió el último cupo a los cuartos de final del Torneo Apertura.

Por esa razón el partido de este jueves es clave para el 'Poderoso', pues su futuro este semestre dependerá, en buena medida, del resultado que consiga ante el Flamengo.



El entrenador del equipo, Sebastián Botero, contará para este partido con sus futbolistas más destacados, incluidos el delantero argentino Francisco Fydriszewski, que suma tres goles en la Libertadores, y el lateral Frank Fabra, que ha sido el jugador más importante del equipo esta temporada. También se espera que sean inicialistas otros jugadores experimentados como el creativo Daniel Cataño y el atacante Yony González, así como el volante Francisco Chaverra.

Independiente Medellín vs Flamengo EN VIVO; hora y dónde ver por TV, partido de la Copa Libertadores

Es por eso mismo, que el próximo desafío al cual se enfrentará 'el poderoso de la montaña' será este jueves 7 de mayo, en condición de local, frente al equipo brasileño Flamengo por la fase de grupo del torneo de la Copa Libertadores. El encuentro tiene como horario de apertura para Colombia a las 7:30 de la noche, y se disputará en el Atanasio Girardot, en la ciudad de Medellín, Colombia.

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El encuentro se podrá ver EN VIVO en TV para Colombia en ESPN y en la plataforma de 'streaming' de Disney Plus Premium Además, en nuestro portal de Gol Caracol, en el cual puede acceder mediante el siguiente enlace: www.golcaracol.com encontrará las jugadas virales, los momentos más importantes del parido, como queda la tabla de clasificados y las voces de los protagonistas.

Independiente Medellín vs Flamengo; partido de la Copa Libertadores Fotografías tomadas de: Colprensa de la cuenta oficial de X del Club Flamengo

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Entre tanto, Flamengo, dirigido por el portugués Leonardo Jardim, viajó a Medellín con tres bajas sensibles por lesión: el uruguayo Giorgian de Arrascaeta, que sufrió la fractura de clavícula; el chileno Erick Pulgar, que está en la fase final de recuperación de una molestia en el hombro, y el volante Lucas Paquetá, por un edema en el tendón de la corva izquierda.

Sin embargo, el estratega europeo tendrá disponibles al resto de sus figuras, como el portero argentino Agustín Rossi, los mundialistas Alex Sandro y Danilo; el centrocampista italiano Jorginho; el español Saúl; el creativo colombiano Jorge Carrascal, y los atacantes Bruno Henrique y Pedro.

El equipo brasileño espera además alargar su racha de nueve partidos sin perder en todos los campeonatos, de los cuales ganó siete y empató dos. En el otro partido de la jornada en el Grupo A, el Cusco FC recibirá este miércoles a Estudiantes de La Plata en Perú.