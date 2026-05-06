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Gol Caracol  / Independiente Medellín vs. Flamengo EN VIVO; hora y dónde ver por TV el partido de Copa Libertadores

Independiente Medellín vs. Flamengo EN VIVO; hora y dónde ver por TV el partido de Copa Libertadores

Los 'poderosos de la montaña' de Sebastián Botero, se enfrentarán al equipo brasileño de Leonardo Jardim por la fase de grupos de la Copa Libertadores ¡Esto es lo que tiene que saber!

Por: EFE
Actualizado: 6 de may, 2026
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Independiente Medellín vs Flamengo
Independiente Medellín vs Flamengo; partido de la Copa Libertadores
Fotografías tomadas de: Colprensa de la cuenta oficial de X del Club Flamengo

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