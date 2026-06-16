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Gol Caracol  / Vea acá el golazo de Lionel Messi en Argentina vs. Argelia; abrió su cuenta en el Mundial 2026

Vea acá el golazo de Lionel Messi en Argentina vs. Argelia; abrió su cuenta en el Mundial 2026

Lionel Messi comenzó con el acelerador a fondo en el Mundial 2026, en el que los vigentes campeones del mundo hacen su debut contra los africanos.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 16 de jun, 2026
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Acción de juego en el duelo entre Argentina vs. Argelia, por el Mundial 2026.
Acción de juego en el duelo entre Argentina vs. Argelia, por el Mundial 2026.
Foto: AFP.

Con buenas emociones y un ritmo de juego intenso comenzó este martes el partido entre las selecciones de Argentina y Argelia, en su primera presentación en el Mundial 2026.

Y es que cuando el reloj marcaba el minuto 17, el que apareció para anotar un gol de gran factura fue el estelar Lionel Messi, quien de un fuerte remate venció la resistencia de Enzo Zidane, guardameta de los africanos.

Hay que indicar que antes de la apertura del marcador, al propio Messi le habían anulado un tanto por un fuera de lugar.

Vea acá el gol de Lionel Messi, en su debut en el Mundial 2026:

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