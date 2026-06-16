Síguenos en:
Tendencias:
MUNDIAL 2026
CALENDARIO MUNDIAL
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
NÉSTOR LORENZO

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / ¿Fue o no fue fuera de lugar? Lionel Messi ya había avisado en Argentina vs. Argelia

¿Fue o no fue fuera de lugar? Lionel Messi ya había avisado en Argentina vs. Argelia

La Selección Argentina hace su debut en el Mundial 2026 y todos los focos están puestos en lo que haga Lionel Messi, una de las estrellas del campeonato.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 16 de jun, 2026
Comparta en:
Lionel Messi, capitán de la Selección Argentina, en un partido de Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026
Lionel Messi, capitán de la Selección Argentina.
AFP

En una de las primeras jugadas del partido de este martes entre las selecciones de Argentina y Argelia, en su duelo inicial en el Mundial 2026, para la albiceleste llegó una acción en la que Lionel Messi logró embocar el balón en el arco rival. Sin embargo, instantes después, el árbitro polaco Szymon Marciniak decidió anularle el tanto a la 'Pulga' por un fuera de lugar.

Esto ante la mirada de los hinchas argentinos, que llegaron masivamente al estadio de la ciudad de Kansas.

WhatsApp-Channel Siga nuestro canal para tener las noticias de nuestras figuras, del fútbol colombiano e internacional.
GoogleNewsProvider ⚽ Síganos en Google Noticias con toda la información del fútbol mundial
Relacionados

Lionel Messi

Mundial 2026

Publicidad

Publicidad

Publicidad