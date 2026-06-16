¿Fue o no fue fuera de lugar? Lionel Messi ya había avisado en Argentina vs. Argelia

En una de las primeras jugadas del partido de este martes entre las selecciones de Argentina y Argelia, en su duelo inicial en el Mundial 2026, para la albiceleste llegó una acción en la que Lionel Messi logró embocar el balón en el arco rival. Sin embargo, instantes después, el árbitro polaco Szymon Marciniak decidió anularle el tanto a la 'Pulga' por un fuera de lugar.

Esto ante la mirada de los hinchas argentinos, que llegaron masivamente al estadio de la ciudad de Kansas.