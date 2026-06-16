Vea acá el segundo gol de Lionel Messi, en el debut de Argentina en el Mundial 2026; sufre Zidane

Lionel Messi comenzó en serio su participación en el Mundial 2026, del que es una de las grandes atracciones entre los aficionados y los medios de comunicación. Eso se confirmó este martes en el estadio de Kansas, en Estados Unidos, en donde el número '10' de la albiceleste se hizo presente en el marcador en un par de oportunidades en el duelo entre las selecciones de Argentina, vigente campeón, y Argelia, en el grupo J del certamen organizado por la FIFA.

Messi aprovechó un rebote que dejó el arquero Luca Zidane y en el área chica lo único que hizo fue empujar el balón al fondo de la red, justo cuando más atacaban y proponían los dirigidos por el DT Lionel Scaloni.

Hay que recordar que Messi fue protagonista en este juego mundialista: le anularon un tanto, marcó la apertura del tanteador al minuto 17 y aparte de eso hubo controversia por una posible roja que le perdonaron.

Vea acá el segundo gol de Lionel Messi en Argentina vs. Argelia:

