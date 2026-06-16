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Gol Caracol  / Vea acá el segundo gol de Lionel Messi, en el debut de Argentina en el Mundial 2026; sufre Zidane

Vea acá el segundo gol de Lionel Messi, en el debut de Argentina en el Mundial 2026; sufre Zidane

Tal y como se esperaba, Lionel Messi debutó pegando duro en el Mundial 2026 y de esa manera se hizo presente con Argentina por partida doble frente a los argelinos.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 16 de jun, 2026
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Lionel Messi festejando anotación con la Selección de Argentina, frente a Argelia.
Lionel Messi festejando anotación con la Selección de Argentina, frente a Argelia.
Foto: AFP.

Lionel Messi comenzó en serio su participación en el Mundial 2026, del que es una de las grandes atracciones entre los aficionados y los medios de comunicación. Eso se confirmó este martes en el estadio de Kansas, en Estados Unidos, en donde el número '10' de la albiceleste se hizo presente en el marcador en un par de oportunidades en el duelo entre las selecciones de Argentina, vigente campeón, y Argelia, en el grupo J del certamen organizado por la FIFA.

Messi aprovechó un rebote que dejó el arquero Luca Zidane y en el área chica lo único que hizo fue empujar el balón al fondo de la red, justo cuando más atacaban y proponían los dirigidos por el DT Lionel Scaloni.

Lionel Messi cometió una dura infracción en Argentina vs Argelia, por el Mundial 2026
Gol Caracol

Patada de Lionel Messi armó polémica en redes sociales, pidieron la roja en Argentina vs. Argelia

Acción de juego en el duelo entre Argentina vs. Argelia, por el Mundial 2026.
Gol Caracol

Vea acá el golazo de Lionel Messi en Argentina vs. Argelia; abrió su cuenta en el Mundial 2026

Hay que recordar que Messi fue protagonista en este juego mundialista: le anularon un tanto, marcó la apertura del tanteador al minuto 17 y aparte de eso hubo controversia por una posible roja que le perdonaron.

Vea acá el segundo gol de Lionel Messi en Argentina vs. Argelia:

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