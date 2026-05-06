Figura del Manchester United genera preocupación; "veo difícil la renovación"

El volante brasileño Casemiro ve "difícil" que el Manchester United cambie de opinión y renueve su contrato, que termina al final de la temporada europea, pese a los recientes pedidos de los hinchas del club inglés para que se quede. Los 'Diablos Rojos' anunciaron en enero que no extenderían el contrato del aguerrido mediocampista defensivo, de 34 años, por lo que este dejará su disciplina en condición de agente libre.

El internacional de la Canarinha se ha convertido en un inamovible de Michael Carrick en el once del United, que actualmente ocupa la tercera casilla de la Premier League. Esa posición lo clasifica a la próxima Liga de Campeones de Europa.

Su nivel y entrega han hecho que algunos aficionados del equipo dediquen cánticos para que su contrato sea renovado al menos por un año más. "Voy a tomar una decisión al final de temporada, pero lo veo difícil, creo que no hay chance (de renovar). Principalmente porque quiero salir por la puerta grande", dijo Casemiro en una entrevista publicada este martes por ESPN Brasil.

"Si hay algo que voy a recordar con especial cariño de estos cuatro años que he pasado aquí, son los fans que me han acompañado. Pero no, creo que ya se ha acabado. Aquí termina el ciclo", agregó. Casemiro parece tener un puesto seguro en el Brasil de Carlo Ancelotti que disputará el Mundial de 2026. El italiano, que lo dirigió en el Real Madrid, divulgará la lista de convocados el 18 de mayo.



Casemiro; jugador del Manchester United AFP

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El mediocampista no dio pistas sobre dónde continuará su carrera, pero aseguró que la voluntad de su familia será fundamental para decidir su destino. Según reportes de prensa, el Inter Miami de Lionel Messi está interesado en contratarlo.

"Necesito pensarlo junto con ellos (su familia), porque ahora es muy importante tomar una decisión. Todavía tengo que analizar la situación. Gracias a Dios las cosas están yendo muy bien y está siendo un final de temporada muy bueno para mí, una temporada muy buena para mí", sostuvo.