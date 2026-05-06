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Gol Caracol  / Figura del Manchester United genera preocupación; "veo difícil la renovación"

Figura del Manchester United genera preocupación; "veo difícil la renovación"

El actual jugador del Manchester United ve compleja su continuidad, debido al deseo del club de liberar su alto salario. ¿De quién se trata?

Por: AFP
Actualizado: 6 de may, 2026
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Bruno Fernandes y Casemiro en uno de los partidos del Manchester United.
Bruno Fernandes y Casemiro en uno de los partidos del Manchester United.
AFP

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