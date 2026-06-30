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Gol Caracol  / Impresionante atajada de Ørjan Nyland para salvar a Noruega vs. Costa de Marfil, en el Mundial 2026

Impresionante atajada de Ørjan Nyland para salvar a Noruega vs. Costa de Marfil, en el Mundial 2026

El guardameta de Noruega protagonizó una estupenda atajada, para seguir manteniendo su pórtico en ceros frente a Costa de Marfi,l en el Mundial 2026. Vea la acción acá.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 30 de jun, 2026
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Ørjan Nyland arquero de Noruega
Ørjan Nyland arquero de Noruega
AFP

La etapa complementaria entre Noruega y Costa de Marfil ha estado marcado por grandes opciones entre ambos bandos, pero sin duda, hubo una especifica donde el guardameta Ørjan Nyland ahogó el grito de gol para los aficionados africanos.

Todo ocurrió en el minuto 54' del encuentro, luego de que los 'elefantes' legaran al área y tras un remate, el balón le quedó servido a Ange-Yoan Bonny que dentro del área 'fusiló' al arco, pero se encontró con el arquero del Sevilla que muy bien parado bajó los tres palos mandó el balón al tiro de esquina y evitó el empate del partido.

Vea la acción acá:

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