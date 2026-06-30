Impresionante atajada de Ørjan Nyland para salvar a Noruega vs. Costa de Marfil, en el Mundial 2026

La etapa complementaria entre Noruega y Costa de Marfil ha estado marcado por grandes opciones entre ambos bandos, pero sin duda, hubo una especifica donde el guardameta Ørjan Nyland ahogó el grito de gol para los aficionados africanos.

Todo ocurrió en el minuto 54' del encuentro, luego de que los 'elefantes' legaran al área y tras un remate, el balón le quedó servido a Ange-Yoan Bonny que dentro del área 'fusiló' al arco, pero se encontró con el arquero del Sevilla que muy bien parado bajó los tres palos mandó el balón al tiro de esquina y evitó el empate del partido.

Vea la acción acá:

¡NYLAND SALVÓ A NORUEGA! 🧤🇳🇴



Pepe definió de zurda, pero se topó con el arquero nórdico. #MundialEnDSPORTS#FIFAWorldCup pic.twitter.com/xlld9uiEnt — DSPORTS (@DSports) June 30, 2026