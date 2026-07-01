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Gol Caracol  / Vea el gol de Youri Tielemans para el empate de Bélgica vs. Senegal, por el Mundial 2026

Vea el gol de Youri Tielemans para el empate de Bélgica vs. Senegal, por el Mundial 2026

El jugador belga desató la locura en el banquillo tras el tanto que le da esperanza a su selección para forzar los penales ante Senegal. Vea el gol acá.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 1 de jul, 2026
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Senegal vs Bélgica en el Mundial 2026
Senegal vs Bélgica en el Mundial 2026
AFP

Sobre el final, Bélgica logró la heroica e igualó el marcador tras ir perdiendo dos cero abajo. Youri Tielemans fue el artífice para que los europeos sigan soñando con los octavos de final, y el tiempo extra en Seattle.

Todo ocurrió al minuto 88' del encuentro, tras un centro por sector izquierdo de Leandro Trossard al área, el delantero del Aston Villa se elevó por los aires y le sacó la pelota al portero y con un certero cabezazo, mandó el balón al fondo de la red, para desatar la locura no solo de sus compañeros, sino de toda los fans en la tribuna.

Vea el gol acá:

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