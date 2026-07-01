Vea el gol de Youri Tielemans para el empate de Bélgica vs. Senegal, por el Mundial 2026

Sobre el final, Bélgica logró la heroica e igualó el marcador tras ir perdiendo dos cero abajo. Youri Tielemans fue el artífice para que los europeos sigan soñando con los octavos de final, y el tiempo extra en Seattle.

Todo ocurrió al minuto 88' del encuentro, tras un centro por sector izquierdo de Leandro Trossard al área, el delantero del Aston Villa se elevó por los aires y le sacó la pelota al portero y con un certero cabezazo, mandó el balón al fondo de la red, para desatar la locura no solo de sus compañeros, sino de toda los fans en la tribuna.

Vea el gol acá:

¡¡LO EMPATÓ BÉLGICA!! 🇧🇪⚽



Diaw salió mal a cortar el centro y Tielemans, de cabeza, anotó el 2-2 frente a Senegal. #MundialEnDSPORTS#FIFAWorldCup pic.twitter.com/C063Afro2Z — DSPORTS (@DSports) July 1, 2026