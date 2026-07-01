Julián Quiñones; de trabajar en una mina, a ser goleador de México en el Mundial 2026

El Mundial 2026 ha tenido equipos revelaciones y jugadores sorpresa que tienen soñando a sus selecciones hacia las instancia finales del certamen. Uno de ellos es Julián Quiñones, el colombiano naturalizado mexicano y que juega para la 'tri', ya suma tres tantos en la competencia.

El delantero nacido en Magüí, Nariño, contó que no tuvo una infancia para nada fácil, así como los habitantes de su pueblo que se 'rebuscan' para sobrevivir.

"No, pues en mi pueblo se vive de la mina, aunque no es algo seguro, viven de eso, se sufre por eso y de eso se vive. Es muy duro ver que algunos amigos quedan ahí atrapados y pues no es tan seguro eso, pero igual la gente por sustentarse trata de de hacer lo posible por sus hijos", contó en entrevista el goleador a 'Grueso Calibre'.

- ¿Cuál fue el mayor susto que pasaste?

"No, pues que a mi a mi abuela casi le cae uno de esas piedras y sufrí mucho, pero gracias a Dios no fue nada grave. Desde los 13 años me empecé a meter en la mina".



Julián Quiñones en México AFP

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- ¿Qué hacen específicamente allá en la mina?

"Pues desde los 13 años me comencé a meter y pues vi que no era tan seguro y pues poco a poco me iba alejando de eso y pues la gente trata de sacar oro para así poderlo vender. Hay veces no es lo suficiente que sacan para poder sustentarse para la comida. Hay veces se quedan desde la desde las 4 de la mañana hasta las 8 de la de la noche trabajando. Pronto en un día no sacan nada. De pronto en un día no saca lo suficiente que uno quiere y pues ahí apenas sirve para el 'arrocito', para la comida", reveló Quiñones.

-¿Y si tú te hubieras quedado en tu pueblo, qué habrías terminado haciendo?

"Pues nada, estaría trabajando. Trabajando en la mina. Sí, trabajando en la mina", concluyó el delantero colombo-mexicano.

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Julián Quiñones la ilusión de México

El futbolista de 29 años es una de las grandes revelaciones de este Mundial, el jugador que venía de ser goleador con Al-Qadsiah en la liga saudí (33 goles), superando incluso a Cristiano Ronaldo (28 goles) en el Al Nassr, llegó a la máxima cita orbital con gran presente, y se ubica actualmente como el el máximo goleador de la 'tri' con tres tantos, y uno de los más anotadores del certamen.