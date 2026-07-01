Cristiano Ronaldo le cumplió el sueño a aficionada colombiana; "hizo que mi admiración creciera"

A horas de enfrentar a Croacia por los dieciseisavos de final en el Mundial 2026; Cristiano Ronaldo se ha ‘robado’ los reflectores en redes, tras emotivo gesto que tuvo con una hincha colombiana, quien deseaba conocerlo desde hace varios años atrás.

La mujer en mención se trata de Isabell Lucero Escobar; una aficionada y seguidora del astro ‘luso’, quien en los últimos días estuvo por Miami, justamente para enfrentar a la Selección Colombia en el duelo correspondiente a la tercera jornada del grupo K, por el certamen mundialista.

Y justamente, para hablar de lo que fue su emotiva experiencia junto a Cristiano Ronaldo, la hincha colombiana charló con ‘Gol Caracol’, contando un poco de lo que fue su experiencia con el ‘bicho’.

“Aunque su tono de voz es fuerte y, a primera impresión, puede parecer muy serio, incluso con porte de comandante, la realidad es totalmente distinta. Es una persona muy amable y habla muy bien español”, indicó de entrada Isabell, dejando claro que el portugués fue agradable al momento de atenderla.



Y es que, para Lucero Escobar el conocer a Cristiano no es un tema de moda o de ahora; su simpatía con el futbolista portugués viene de tiempo atrás: “Yo soy su fan desde niña, así que lograr captar su atención y que se tomara el tiempo de firmarnos las camisetas y los balones fue una experiencia muy especial”.

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“Cuando lo conocí estaba con mi hermano, y mientras nos firmaba todo, pude hacerle varias preguntas que siempre había querido hacerle. Lo más bonito fue que respondió cada una con una sonrisa y con mucha amabilidad. Sin duda, conocerlo en persona hizo que mi admiración por él creciera aún más”, agregó la colombiana en charla con ‘Gol Caracol’.

Pero eso no fue todo, pues, mientras el ‘luso’ firmaba camisas y balones de la Selección de Portugal; Isabell, que estaba acompañada de su hermano, logró tener una corta charla con el histórico goleador del fútbol mundial, quien le respondió de gran manera a algunas de sus preguntas.

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“Cristiano me dijo que no le da importancia a las cosas negativas, simplemente se enfoca en él. Trata de no ver mucho Instagram y noticias, y disfruta de momentos reales; además, me contó que a él lo Inspiraba ser así de disciplinado y querer siempre dar lo mejor”, concluyó la hincha colombiana, quien no solamente pudo conocer a su ídolo de infancia, sino que también conversó con él y guardó emotivo momento para siempre.