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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Luis Díaz y unas imágenes que ilusionan, tras días de la lesión con Bayern Múnich

Luis Díaz y unas imágenes que ilusionan, tras días de la lesión con Bayern Múnich

Sobre el futbolista guajiro, quien se lesionó el pasado 21 de octubre en el partido contra Arsenal, por Champions, hay novedades y buenas noticias desde Alemania.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 2 de nov, 2026
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Luis Díaz, extremo del Bayern Múnich
Luis Díaz, extremo del Bayern Múnich
AFP

Luis Díaz ilusiona a los hinchas del Bayern Múnich luego de que el propio club alemán diera novedades positivas sobre la evolución de la lesión sufrida y que lo tiene alejado de las canchas por varias semanas. En medio de la ola de bajas que está teniendo el equipo bávaro, llegaron buenas noticias sobre el atacante colombiano.

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En sus redes sociales, el elenco teutón informó que el nacido en Barrancas, La Guajira, "está "trabajando en el regreso", y de paso lo acompañó de un video del delantero haciendo una sesión de trabajo. "'Lucho' pudo por primera vez el lunes por la mañana completar nuevamente una sesión de entrenamiento individual con el balón".

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Así las cosas, de a poco se va a acercando el regreso de Luis Díaz a la acción con el Bayern Múnich, luego de que el pasado 21 de octubre, entró en el segundo tiempo en el duelo frente al Arsenal, por Champions League, y duró pocos minutos en cancha al sentir molestias en su pierna izquierda.

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De hecho, cabe recordar que el equipo bávaro informó en su momento que lo de 'Lucho' era "una pequeña rotura fibrilar en la parte posterior del muslo izquierdo", y aunque en el parte médico no dieron el dato exacto, en la prensa alemana hablaron de una baja entre cuatro a seis semanas.

Díaz Marulanda ya se ha perdido los encuentros frente a Friburgo, Magdeburg y Borussia Dortmund, y se espera que esté ausente también frente al Atlético de Madrid (Champions League), Mainz 05 (Bundesliga), y de paso en los dos partidos preparatorios con la Selección Colombia a mediados de noviembre, frente a Chile. Su regreso está proyectado para el 20 de noviembre contra Colonia, o el 25 de noviembre frente al Lille (Francia).

Luis Díaz Geraldine Ponce
Luis Díaz Geraldine Ponce
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Por el momento, el atacante colombiano se enfoca en la recuperación de la lesión y en retomar el buen nivel que estaba mostrando, ya que llevaba en total cinco goles en lo que va de temporada, y siendo importante en el tridente ofensivo junto a Michael Olise y Harry Kane.

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Recientemente, Luis Díaz estuvo presente en la gala del Balón de Oro 2026, galardón que terminó ganando su compañero de equipo, el delantero inglés. Allí se le vio animado y de paso ocupó el puesto 24 en la lista definitiva de 30 mejores jugadores del mundo.

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