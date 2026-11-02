Yeison López hizo historia en China: oro y récord mundial para Colombia en el Mundial de Pesas

El levantamiento de pesas colombiano sigue dejando grandes noticias en el escenario internacional. Esta vez, el protagonista fue Yeison López, quien conquistó la medalla de oro en la modalidad de arranque e impuso un nuevo récord mundial durante su participación en el Campeonato Mundial de Levantamiento de Pesas, que se disputa en China.

El deportista colombiano tuvo una destacada presentación en la división de los 85 kilogramos, en la que consiguió levantar 178 kilogramos, registro que le permitió quedarse con el primer lugar de esta modalidad y establecer una nueva marca mundial. Así lo confirmó el Comité Olímpico Colombiano a través de sus redes sociales, donde celebró la actuación del pesista chocoano.

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"¡Un levantamiento para la historia!", destacó el organismo deportivo, que también resaltó el nuevo registro conseguido por López, una de las principales figuras de la delegación nacional en territorio asiático.

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Además, tras lograr el levantamiento, López dejó una particular frase que se escuchó en el video publicado en redes sociales, expresando: "yo estoy aquí, carajo", al mejor estilo de Cristiano Ronaldo, deportista del que el colombiano tiene una gran admiración.



Sin embargo, la participación del colombiano todavía tenía otro capítulo por delante, pues debía afrontar la competencia de envión, modalidad que, junto al arranque, determina los resultados del total olímpico. De esta manera, López tenía la posibilidad de ampliar su cosecha de medallas en una de las citas más importantes del calendario internacional.

Los logros de Yeison López

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A sus 27 años, el pesista nacido en Itsmina, Chocó, ya tiene un lugar destacado en la historia del deporte colombiano. Su mayor logro llegó en los Juegos Olímpicos de París 2024, donde conquistó la medalla de plata en la categoría de los 89 kilogramos, convirtiéndose en subcampeón olímpico.

Además, en 2025 se consagró campeón mundial en los 88 kilogramos, durante el certamen disputado en Noruega, donde consiguió dos medallas de oro y estableció récords mundiales. En abril de 2026 también brilló en el Campeonato Panamericano de Panamá, donde alcanzó tres récords mundiales en arranque, envión y total, con 397 kilogramos.

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Ahora, en China, López vuelve a demostrar su categoría y ratifica por qué es uno de los grandes referentes de la halterofilia colombiana.