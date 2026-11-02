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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Jhon Arias y la pregunta que lo inquietó en Brasil; “carajo, cómo explicarlo”

Jhon Arias y la pregunta que lo inquietó en Brasil; “carajo, cómo explicarlo”

El futbolista colombiano Jhon Arias es viral en territorio brasileño luego de un cuestionamiento de un periodista, a pesar del buen momento del Palmeiras.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 2 de nov, 2026
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Jhon Arias es gran figura con Palmeiras.
Jhon Arias es gran figura con Palmeiras.
Foto tomada del X de @Palmeiras

Palmeiras derrotó 1-0 a Vasco da Gama en la ida de las semifinales de la Copa de Brasil 2026, y aunque el equipo ‘verdao’ goza de buen momento en las tres competiciones que está disputando, aún hay dudas de algunos hinchas y la prensa de ese país. Sobre el tema le consultaron al colombiano Jhon Arias, quien se mostró inquieto y sorprendido.

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En la zona mixta en la noche de domingo, al chocoano le preguntaron si el elenco dirigido por Abel Ferreira estaba “debiendo” especialmente en el ataque, con figuras como él y otras como Vitor Roque o el ‘Flaco’ López.

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Jhon Arias le respondió al periodista de la siguiente manera: “¿Debiendo? Carajo, cómo voy a explicarlo. Si el Palmeiras está debiendo y es el único equipo de Brasil que sigue en las tres competiciones, ¿cómo estarán los otros 19 del Brasileirao?”, dejando saber que están luchando por el título de Copa de Brasil (están en semifinales), en la liga (son segundos en la tabla de posiciones), y en la Copa Libertadores, donde son finalistas y se medirán a Estudiantes de La Plata.

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El colombiano dejó una reflexión y profundizó su declaración, reiterando que “claramente, a veces normalizamos muchas cosas aquí. Pero, en cuanto a deuda, cero. Lo importante era llegar a este punto del año con posibilidades de competir en todas las ligas. Luchando por todos los campeonatos. Y Palmeiras hoy es el único equipo con esa capacidad”.

Por la misma línea, Jhon Arias puntualizó en que, aunque fue corta la diferencia en la semifinal de la Copa de Brasil, "creamos ocasiones, tuvimos oportunidades para marcar más goles. El Vasco también tuvo ocasiones, quizás les faltó un poco más de suerte en la definición, más serenidad. La sensación es que debemos valorar lo que hemos logrado".

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Por el momento, se le viene un calendario agitado al chocoano en las próximas semanas, entre partidos con el Palmeiras y la Selección Colombia. Tendrá la vuelta contra Vasco da Gama (domingo 8 de noviembre), los dos duelos con la 'tricolor' frente a Chile (viernes 13 y martes 17 de noviembre), y en su regreso se medirá a Flamengo, líder y con quien pelean mano a mano el Brasileirao (21 de noviembre), para luego enfocarse también en la final de la Copa Libertadores frente a Estudiantes, programada para el sábado 28 de noviembre.

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