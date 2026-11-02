“Cristiano Ronaldo se había acabado desde la Juventus, hace años que no ha ofrecido el nivel”

Erik Ten Hag volvió a referirse a Cristiano Ronaldo y recordó las diferencias que marcaron su etapa en el Manchester United. En una entrevista con 'ESPN', el entrenador neerlandés cuestionó el rendimiento que, a su juicio, ofrecía el delantero portugués en los últimos años.

“En los últimos siete u ocho años ya no ha podido ofrecer ese nivel. Desde la Juventus ya se había acabado”, afirmó Ten Hag, al analizar el momento futbolístico de Ronaldo. El técnico reconoció que el atacante todavía conserva una de sus principales virtudes: su capacidad para aprovechar las oportunidades frente al arco. Sin embargo, considera que esa cualidad pierde impacto cuando el futbolista no consigue participar en las zonas decisivas.

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“Todavía puede aprovechar las ocasiones. Eso se sigue viendo. Pero si ya no puedes llegar al área”, señaló el neerlandés, quien puso el foco en las exigencias físicas de la Premier League y en la importancia de mantener una condición adecuada para competir al máximo nivel.

Cristiano Ronaldo junto a Erik Ten Hga, en su paso por el Manchester United. Foto: AFP.

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Ten Hag habló de las dificultades que, según su versión, surgieron en Old Trafford, el equilibrio entre las necesidades individuales de una estrella y las obligaciones colectivas. “Todo gran equipo debe arropar a su mejor jugador, pero el mejor jugador también debe ceder ante el equipo. Ese era precisamente el problema con Ronaldo”, explicó.



El entrenador cuestionó la disposición del portugués para asumir las exigencias cotidianas. “Ya no era capaz de obligarse a sufrir. De darlo todo cada día. De ponerse en forma. Si no estás en forma en la Premier League, no tienes ninguna posibilidad”, sostuvo.

Las declaraciones reabren el debate sobre una relación marcada por la pérdida de protagonismo de Ronaldo, sus desacuerdos con el entrenador y su posterior salida del Manchester United. La entrevista vuelve a poner en primer plano una etapa tensa del delantero. Vuelven a poner el foco en aquella ruptura.