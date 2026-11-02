Síguenos en:
Tendencias:
HARRY KANE
LUIS DÍAZ
FÚTBOL COLOMBIANO
JAMES RODRÍGUEZ
SELECCIÓN COLOMBIA

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / “Cristiano Ronaldo se había acabado desde la Juventus, hace años que no ha ofrecido el nivel”

“Cristiano Ronaldo se había acabado desde la Juventus, hace años que no ha ofrecido el nivel”

Una vez más, Erik Ten Hag apuntó contra el astro portugués Cristiano Ronaldo, con quien no tuvo una buena relación cuando era el director técnico del Manchester United.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 2 de nov, 2026
Comparta en:
Cristiano Ronaldo
Cristiano Ronaldo, futbolista portugués - Foto:
AFP

Erik Ten Hag volvió a referirse a Cristiano Ronaldo y recordó las diferencias que marcaron su etapa en el Manchester United. En una entrevista con 'ESPN', el entrenador neerlandés cuestionó el rendimiento que, a su juicio, ofrecía el delantero portugués en los últimos años.

Siga nuestro canal para tener las noticias de nuestras figuras, del fútbol colombiano e internacional.
⚽ Síganos en Google Discover con toda la información del fútbol mundial

En los últimos siete u ocho años ya no ha podido ofrecer ese nivel. Desde la Juventus ya se había acabado”, afirmó Ten Hag, al analizar el momento futbolístico de Ronaldo. El técnico reconoció que el atacante todavía conserva una de sus principales virtudes: su capacidad para aprovechar las oportunidades frente al arco. Sin embargo, considera que esa cualidad pierde impacto cuando el futbolista no consigue participar en las zonas decisivas.

Publicidad

Últimas noticias

Harry Kane junto a Luis Díaz en un juego de la actual temporada en Alemania.
Gol Caracol

Candidatos a mejor equipo del año para FIFPRO; Luis Díaz no fue nominado en los delanteros

Jack Grealish Everton
Gol Caracol

Jack Grealish, nuevamente involucrado en fiestas; castigado en el Everton y hay detalles

“Todavía puede aprovechar las ocasiones. Eso se sigue viendo. Pero si ya no puedes llegar al área”, señaló el neerlandés, quien puso el foco en las exigencias físicas de la Premier League y en la importancia de mantener una condición adecuada para competir al máximo nivel.

Cristiano Ronaldo junto a Erik Ten Hga, en su paso por el Manchester United.
Cristiano Ronaldo junto a Erik Ten Hga, en su paso por el Manchester United.
Foto: AFP.

Publicidad

Ten Hag habló de las dificultades que, según su versión, surgieron en Old Trafford, el equilibrio entre las necesidades individuales de una estrella y las obligaciones colectivas. “Todo gran equipo debe arropar a su mejor jugador, pero el mejor jugador también debe ceder ante el equipo. Ese era precisamente el problema con Ronaldo”, explicó.

El entrenador cuestionó la disposición del portugués para asumir las exigencias cotidianas. “Ya no era capaz de obligarse a sufrir. De darlo todo cada día. De ponerse en forma. Si no estás en forma en la Premier League, no tienes ninguna posibilidad”, sostuvo.

⚽ Síganos en Google Noticias con toda la información del fútbol mundial

Las declaraciones reabren el debate sobre una relación marcada por la pérdida de protagonismo de Ronaldo, sus desacuerdos con el entrenador y su posterior salida del Manchester United. La entrevista vuelve a poner en primer plano una etapa tensa del delantero. Vuelven a poner el foco en aquella ruptura.

Publicidad

Jeison López, pesista colombiano.
Más Deportes

Yeison López hizo historia en China: oro y récord mundial para Colombia en el Mundial de Pesas

Luis Díaz, extremo del Bayern Múnich
Colombianos en el exterior

Luis Díaz y unas imágenes que ilusionan, tras días de la lesión con Bayern Múnich

Relacionados

Cristiano Ronaldo

Manchester United

Juventus

Publicidad

Publicidad

Publicidad