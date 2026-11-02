Jack Grealish, nuevamente involucrado en fiestas; castigado en el Everton y hay detalles

El Everton ha mantenido el castigo a Jack Grealish por romper el código disciplinario del club y el futbolista cedido por el Manchester City no participará este lunes en el duelo contra el Newcastle United de la Premier League.

Grealish, de 31 años, se perdió el partido de la semana pasada correspondiente a la Copa de la Liga contra precisamente también el Newcastle.

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Pese a que no se desvelaron de forma oficial los motivos del castigo, la prensa británica explicó que se debió a que se ausentó de un entrenamiento.

Jack Grealish is not expected to be involved in Everton’s Monday night trip to Newcastle United.



It is unclear whether Grealish will return for Everton’s home game against Coventry City on Friday.



Full story from @David_Ornstein ⬇️https://t.co/f0F5KcNli2 pic.twitter.com/FzdOLjhM76 — The Athletic | Football (@TheAthleticFC) November 2, 2026

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La prensa sensacionalista inglesa ha incidido en el tema y destapó que Grealish estuvo de fiesta durante dos días y que eso produjo su ausencia del entrenamiento del Everton.



Grealish ya pasó la temporada pasada cedido en el Everton, con un buen rendimiento hasta que se lesionó en enero, tuvo que pasar por el quirófano y se perdió el resto del curso. Al no tener hueco en el City, donde le resta un año de contrato, el futbolista volvió a préstamos a los 'Toffees', pero de momento solo ha participado en tres partidos.