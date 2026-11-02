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Gol Caracol  / Jack Grealish, nuevamente involucrado en fiestas; castigado en el Everton y hay detalles

Jack Grealish, nuevamente involucrado en fiestas; castigado en el Everton y hay detalles

El habilidoso futbolista, de 31 años, Jack Grealish, viene siendo tema otra vez por sus conductas fuera de la cancha, que lo tienen nuevamente en el ojo del huracán en territorio británico.

Por: EFE
Actualizado: 2 de nov, 2026
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Jack Grealish Everton
Jack Grealish, jugador del Everton - Foto:
AFP

El Everton ha mantenido el castigo a Jack Grealish por romper el código disciplinario del club y el futbolista cedido por el Manchester City no participará este lunes en el duelo contra el Newcastle United de la Premier League.

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Grealish, de 31 años, se perdió el partido de la semana pasada correspondiente a la Copa de la Liga contra precisamente también el Newcastle.

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La prensa sensacionalista inglesa ha incidido en el tema y destapó que Grealish estuvo de fiesta durante dos días y que eso produjo su ausencia del entrenamiento del Everton.

Grealish ya pasó la temporada pasada cedido en el Everton, con un buen rendimiento hasta que se lesionó en enero, tuvo que pasar por el quirófano y se perdió el resto del curso. Al no tener hueco en el City, donde le resta un año de contrato, el futbolista volvió a préstamos a los 'Toffees', pero de momento solo ha participado en tres partidos.

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