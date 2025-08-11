Publicidad

Publicidad

Publicidad
Síguenos en::
Tendencias:
MILLONARIOS
LUIS DÍAZ
FALCAO GARCÍA
JAMES RODRÍGUEZ
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Duro golpe para Daniel Muñoz y Jefferson Lerma tras ganar Community Shield; lo ratificó el TAS

Duro golpe para Daniel Muñoz y Jefferson Lerma tras ganar Community Shield; lo ratificó el TAS

Crystal Palace, equipo donde militan los colombianos Daniel Muñoz y Jefferson Lerma, fue notificado este lunes de una dura determinación. ¡Entérese de lo que pasó!

Daniel Muñoz y Jefferson Lerma, jugadores colombianos que militan en el Crystal Palace.
Daniel Muñoz y Jefferson Lerma, jugadores colombianos que militan en el Crystal Palace.
AFP
Por: EFE
|
Actualizado: agosto 11, 2025 07:14 a. m.