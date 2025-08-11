Luis Díaz, a mano limpia: Bayern Múnich sigue minuto a minuto sus movimientos

En Bayern Múnich siguen cada uno de los movimientos de Luis Díaz. El guajiro fue la sensación en una nueva práctica del equipo 'bávaro', que este martes tendrá un nuevo partido de pretemporada contra Grasshopper, pero mientras llega este enfrentamiento, el número '14' cambió de posición en el entreno y se lució.

Así fue como Díaz Marulanda se puso bajo los tres palos en la sesión del conjunto alemán de este lunes 11 de agosto. 'Lucho' atajó cada pelota, a mano limpia, no necesitó guantes. Se le observó seguro y salió jugando, tal cual lo haría Manuel Neuer; el arquero y gran figura del Bayern.

Fue el propio club alemán el que dio a conocer esta nueva faceta del jugador de la Selección Colombia, compartiendo un video en sus redes sociales. "¿No hay arquero? No hay problema, Luis Díaz hace el trabajo", se leyó en la publicación del Bayern Múnich, que agregó: "qué salvada. Luis Díaz el nuevo arquero".

Por supuesto que la picardía, alegría y sonrisa del oriundo de Barrancas no faltó cada vez que sacó desde el pórtico y se quedó con los balones. Los fanáticos del cuadro 'bávaro' también dejaron algunos mensajes en la publicación, destacando las cualidades del exLiverpool. "Qué arquero", "vibra colombiana" y "qué bien", fueron algunos de los comentarios que resaltaron entre los hinchas.



Acá el video de Luis Díaz siendo arquero en la práctica del Bayern:

¿Cuáles son los próximos retos de Luis Díaz con Bayern Múnich?

Tras mostrar sus nuevos dotes como arquero, Luis Díaz y compañía se alistan para lo que será un nuevo compromiso de pretemporada contra Grasshopper, este martes 12 de agosto, en horario de las 11:00 de la mañana de Colombia. Se espera que en este partido, el futbolista colombiano sume minutos. El mismo se podrá ver EN VIVO por la app del club alemán, pagando suscripción.

Después de este duelo de fogueo, se viene la primera prueba oficial para Bayern Múnich en la final de la Supercopa de Alemania y en donde jugarán por el título frente a Stuttgart, el sábado 16 de agosto en el Mercedes-Benz Arena.