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Gol Caracol  / Alarmas encendidas en Paraguay: Julio Enciso se retiró lesionado y entre lágrimas

Alarmas encendidas en Paraguay: Julio Enciso se retiró lesionado y entre lágrimas

El futbolista tuvo que ser retirado en camilla y encendió las alarmas en Paraguay a tan solo días de comenzar la máxima cita orbital en territorio norteamericano.

Por:  Leonardo Mosquera Moreno
Actualizado: 5 de jun, 2026
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Julio Enciso lesionado con la Selección de Paraguay
Julio Enciso lesionado con la Selección de Paraguay
AFP

En juego de preparación entre Paraguay y Nicaragua en el Estadio Defensores del Chaco, en lo que era la despedida de la 'albirroja' ante su gente, se presentó un hecho que preocupó no solo a loa asistente, sino a todo el cuerpo técnico.

En la primera hora del compromiso, el jugador Julio Enciso sintió una molestia muscular en su cuádriceps, y lo que pareció un momento sin preocupación, se fue tornando oscuro debido a la reacción del futbolista que entre lagrimas pidió salir del partido, e incluso salir en camilla.

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Se espera confirmación por parte de la Selección de Paraguay, cual es la gravedad de la lesión del jugador de Racing de Estrasburgo de la liga francesa, a tan solo solo una semana del debut en el Mundial enfrentando a Estados Unidos.

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