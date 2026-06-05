Alarmas encendidas en Paraguay: Julio Enciso se retiró lesionado y entre lágrimas

En juego de preparación entre Paraguay y Nicaragua en el Estadio Defensores del Chaco, en lo que era la despedida de la 'albirroja' ante su gente, se presentó un hecho que preocupó no solo a loa asistente, sino a todo el cuerpo técnico.

En la primera hora del compromiso, el jugador Julio Enciso sintió una molestia muscular en su cuádriceps, y lo que pareció un momento sin preocupación, se fue tornando oscuro debido a la reacción del futbolista que entre lagrimas pidió salir del partido, e incluso salir en camilla.

DE NO CREER. Julio Enciso, llorando tras su lesión ante Nicaragua. Directo a vestuarios 💔

pic.twitter.com/kaBd3Ese3d — Walter Estigarribia (@Estigarribiapy_) June 5, 2026

Se espera confirmación por parte de la Selección de Paraguay, cual es la gravedad de la lesión del jugador de Racing de Estrasburgo de la liga francesa, a tan solo solo una semana del debut en el Mundial enfrentando a Estados Unidos.

