La Selección Colombia femenina clasificó al Mundial 2027; 1-0 sobre Uruguay

Este viernes 5 de mayo, la Selección Colombia femenina recibió a Uruguay en el estadio Pascual Guerrero, por la penúltima jornada de la Liga de Naciones.

Y, obligadas a ganar; las dirigidas por Ángelo Marsiglia salieron a buscar el triunfo desde el inicio, que posteriormente se terminó dando, debido a una anotación de Gisela Robledo en la primera mitad.

Y es que, la habilidosa atacante del equipo colombiano hizo destacado movimiento en el área contraria, apareciendo con ventaja para anotar. Evidentemente, ya frente al arco no iba a desaprovechar la oportunidad, sellando el primer tanto del compromiso en el Pascual Guerrero.

Sin embargo, lo que más llamó la atención fue el festejo de Robledo, quien hizo la misma celebración de Cristiano Ronaldo; hecho que no fue pasada por alto en las redes sociales, donde fue tema de conversación.



Con este tanto, las colombianas se quedaron con el triunfo, los tres puntos y la clasificación directa rumbo a la Copa del Mundo femenina 2027, que se realizará en territorio brasileño.

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“¡Estamos en la Copa Mundial de la FIFA 2027! El gran sueño de la clasificación es una realidad para nuestra Selección Colombia Femenina. Nos vemos en Brasil”, fue el mensaje que publicó la Federación Colombiana de Fútbol a través de sus redes sociales, minutos después de haber ganado por la mínima diferencia frente a Uruguay.

Entre otras cosas, es importante aclarar que, sumada a la igualdad entre Argentina y Perú; las 'cafeteras' se hacen dueñas del liderato en la tabla de posiciones, quedando con amplias posibilidades de coronarse campeonas en la última jornada frente a Paraguay.

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- Ficha técnica:

1. Colombia: Katherine Tapia; Ana María Guzmán, Daniela Arias, Jorelyn Carabalí, Manuela Vanegas; Lorena Bedoya (m.72, Wendy Bonilla), Daniela Montoya (m.55, Mayra Ramírez), Marcela Restrepo, Leicy Santos; Gisela Robledo (m.72, Gabriela Rodríguez) y Linda Caicedo.

Seleccionador: Ángelo Marsiglia.

0. Uruguay: Agustina Sánchez; Yannel Correa (m.77, Daiana Farías), Stephanie Lacoste, Fátima Barone (m.90+4, Juliana Viera); Ángela Gómez, Ximena Velazco (m.46, Alaides Paz), Karol Bermúdez (m.59, Belén Aquino), Esperanza Pizarro, Pamela González, Solange Lemos, y Rosa Carballo.

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Seleccionador: Ariel Longo.

Gol: 1-0, m.14: Gisela Robledo.

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Árbitro: la ecuatoriana Verónica Guazhambo. Amonestó a Solange Lemos, Pamela González y Wendy Bonilla.

Incidencias: partido de la octava jornada de la Liga de Naciones Femenina de la Conmebol, disputado en el estadio Pascual Guerrero de Cali.