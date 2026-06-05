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A cuántos mundiales ha clasificado la Selección Colombia femenina; acá los detalles

La Selección Colombia femenina se instaló en el Mundial de Brasil 2027, tras vencer 1-0 a Uruguay en el Pascual Guerrero. ¡Acá le contamos las veces que la 'tricolor' de mayores ha ido a una cita orbital!

Por: Marianella Ramos Castro
Actualizado: 5 de jun, 2026
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La Selección Colombia femenina se clasificó al Mundial de Brasil 2027.
La Selección Colombia femenina se clasificó al Mundial de Brasil 2027.
Foto: Colprensa

La Selección Colombia femenina se clasificó para el Mundial de Brasil 2027. La ‘tricolor’ escribió su nombre entre las 32 escuadras que lucharán el año entrante por la corona que ostenta actualmente España.

Las dirigidas por Ángelo Marsiglia lograron instalarse en la gran cita orbital en tierras brasileñas, que irá desde el 24 de junio hasta el 25 de julio del próximo anuario, luego de haberse impuesto este viernes por 1-0 a Uruguay en el estadio Pascual Guerrero con anotación de Gisela Robledo, en cumplimiento de la octava jornada de la Liga de Naciones de la Conmebol.

Gol de la Selección Colombia femenina vs Uruguay
Selección Colombia

La Selección Colombia femenina clasificó al Mundial 2027; 1-0 sobre Uruguay

Luis Díaz junto a Lennart Karl y Harry Kane
Gol Caracol

Es oficial: compañero de Luis Díaz en Bayern Múnich, se pierde la cita orbital por grave lesión

Dicho resultado contra la ‘celeste’, le permitió al combinado de nuestro país llegar a 17 puntos en la tabla general, instalándose de forma directa a la Copa del Mundo femenina de mayores 2027, y si fuera poco, en el primer lugar concluida esta fecha, tras el empate de Argentina frente a Perú. En la última jornada, Colombia buscará el título frente a Paraguay, en duelo pactado para el 9 de junio en condición de visitante.

¿A cuántos mundiales ha clasificado la Selección Colombia femenina?

Gol de la Selección Colombia femenina vs Uruguay
FCF

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En ese orden de ideas, tras obtener uno de los cupos directos por Sudamérica en esta primera eliminatoria de la Liga de Naciones de la Conmebol, el de Brasil 2027 será la cuarta Copa del Mundo a la que asistirá la ‘amarilla’ femenina de mayores.

Antes, la Selección Colombia había clasificado a Alemania 2011, quedando eliminadas en la fase de grupos.

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Luego, en 2015, acudieron a la cita orbital en Canadá. En tierras norteamericanas, la ‘amarilla’ alcanzó los octavos de final, y uno de los resultados que más retumbó en esa Copa del Mundo fue el triunfo 2-0 sobre la Selección de Francia con anotaciones de Lady Andrade y Catalina Usme, quien es la máxima goleadora histórica del combinado femenino ‘cafetero’.

Además, dijeron presente en el Mundial de Australia y Nueva Zelanda en 2023. En este certamen, la Selección Colombia femenina logró, hasta el momento, su mejor participación en la historia al llegar hasta los cuartos de final.

Por lo tanto, se espera que en Brasil 2027, las conducidas por Marsiglia muestren de qué están hechas y superen el desempeño realizado en tierras oceánicas; tienen jugadoras y nómina para hacerlo, siendo Linda Caicedo y Mayra Ramírez, unas de las figuras a liderar esta 'camada'.

Así ha sido el desempeño de la Selección Colombia femenina en la Liga de Naciones

  • 24 de octubre 2025: Colombia 4-1 Perú
  • 28 de octubre 2025: Ecuador 1-2 Colombia
  • 28 de noviembre 2025: Bolivia 1-1 Colombia
  • 10 de abril 2026: Colombia 2-1 Venezuela
  • 14 de abril 2026: Colombia 2-0 Chile
  • 18 de abril 2026: Argentina 0-0 Colombia
  • 5 de junio 2026: Colombia 1-0 Uruguay
  • 9 de junio 2026: Paraguay vs. Colombia
Selección Colombia femenina vs Uruguay por la Liga de Naciones
Selección Colombia femenina vs Uruguay por la Liga de Naciones
FCF

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¿Cuántos mundiales femeninos de mayores se han disputado?

La Copa del Mundo 2027 en Brasil será la décima edición, y de paso, dicho país sudamericano lo organizará por primera vez. El primer mundial femenino se llevó a cabo en China, en 1991.

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Hay que indicar que Estados Unidos es la selección que más veces ha salido campeona en la historia de los mundiales femeninos, habiendo conquistado este torneo en cuatro ocasiones (1991, 1999, 2015 y 2019).

España es la vigente campeona, tras haberse impuesto en el Mundial de Australia y Nueva Zelanda 1-0 a Inglaterra. El gol fue anotado por Olga Carmona.

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