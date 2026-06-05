Néstor Lorenzo aspira a lo más alto con la Selección Colombia: "Queremos llegar a la final"

A horas de enfrentar a Jordania, por el último duelo preparatorio antes del inicio del Mundial 2026; Néstor Lorenzo habló en rueda de prensa, refiriéndose a varios temas importantes de la Selección Colombia. Uno de ellos, los objetivos y metas trazadas para el certamen ‘orbital’.

“La aspiración nuestra es llegar al último día con posibilidades en la competencia, es decir, de llegar a la final. Sabemos que tenemos que pelearlo partido a partido y bueno, empezaremos ahora con Jordania y así consecutivamente, como decía el gran ‘Mostaza’ Merlo”, indicó Lorenzo, enfatizando en que el cuadro ‘cafetero’ tiene la ambición de traer la copa a casa.

Pero eso no fue todo, pues el argentino también dejó claro el porqué escogieron a Jordania como rival para esta jornada FIFA, enfatizando en la preparación y análisis que ya le están haciendo al grupo K, en la Copa del Mundo: “Contra Jordania es el partido previo a la Copa del Mundo y tenemos que asumir, que si queremos llegar lejos como queremos, tenemos que mejorar, por más de que vayamos partido a partido. Ni una derrota, ni una victoria marca el futuro, pero bueno, para ganar confianza que es importante en este tipo de torneos, sería importante hacer un buen partido y ganar”.

“Jordania es un equipo tácticamente parecido a Uzbekistán, en cuanto a que juegan en línea de cinco, de pronto puede jugar un 5-3-2 o un 5-4-1. Uzbekistán a veces representa, además de la línea de tres, en bloque medio o alto juegan 3-4-3. Pero más que nada, es prepararnos nosotros, que más allá del rival que es parecido, son dos equipos mundialistas, porque Jordania clasificó a una zona duro, ha jugado buenos partidos, pero yo quiero ver a Colombia, encontrar los caminos que nos lleven a la victoria; ese es el desafío en particular que tiene este partido”, agregó Néstor Lorenzo, este viernes en rueda de prensa.



¿Qué se analiza, tras el triunfo 3-1 contra Costa Rica?

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“Si nosotros hacemos siempre un cierre del partido anterior, cuando el tiempo lo permite y esta vez fue el caso. Creo que empezamos muy imprecisos, nos costó el inicio y la disposición en el último sector de la presión, porque la presión se ejerce como un movimiento colectivo y luego hay una actitud individual en el ir a la pelota, que necesitamos mejorar también. Fue un partido que fue una fiesta; nunca habíamos jugado en casa, con el estadio así. Muchos cambios, se jugó muy poco, pero esperamos mejorar y en el partido que viene se vea la mejor actitud que tenemos”.

¿Cómo va a ser ese trabajo durante el Mundial?

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“Ha sucedido muchas veces que el equipo se va aceitando y se va engranando, mejorando, buscando la mejor forma a través de los partidos, más allá de que uno quisiera tener el funcionamiento perfecto de inicio a fin, hay muchas cosas que pasan en el camino que hay que saber gestionarlas, reconocerlas y corregirlas. El campeón se va formando en la competencia; pienso que tenemos talento, jugadores que están dispuestos, están unidos, pero tenemos que ir creciendo en la competencia”.

Néstor Lorenzo con la Selección Colombia frente a Costa Rica en juego de preparación Colprensa

¿Por qué James o Quintero no fueron titulares?

“No nos acostumbramos a nada, Juan Fernando Quintero había llegado el día previo del partido con Costa Rica. Con James pensamos que si le íbamos a dar 45 minutos, que sea en el segundo tiempo y bueno, vamos a ir llevándolo así, partido a partido, dependiendo de las necesidades del equipo y contra cada rival. Es algo de interpretación y ver el día a día de cada uno. Ellos son jugadores que abren partidos y son importante para el grupo”.