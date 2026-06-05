"En la Selección jugamos para los 50 millones de colombianos, todo lo hacemos de corazón"

La Selección Colombia ya se encuentra en territorio norteamericano preparando no solo su próximo juego de preparación frente a Jordania, sino que también el debut en la Copa del Mundo 2026.

Por ello, a un día de la llegada de todo el equipo, el técnico Néstor Lorenzo ofreció una rueda de prensa en donde habló un poco de presente del equipo y el compromiso que tienen con todo el país.

"Primero, el grupo está acostumbrado a estas cosas. Siempre digo que tenemos que estar blindados tanto a las críticas como a los elogios, y las críticas hacerlas internamente. Con respecto a lo que pasó en la ceremonia de despedida, fuimos a un acto protocolario que lo hicimos con respeto y mucho orgullo. Recibir la insignia nacional es algo que el grupo lo tiene bien asumido desde que estamos nosotros, el equipo siempre jugó para todo Colombia y en las arengas previas del partido, siempre es que jugamos para todos, para cincuenta millones de colombianos, que jugamos para darle alegría a ellos", comenzó diciendo a los medios.

Selección Colombia previo al encuentro amistoso ante a Selección de Costa Rica Fotografía tomada de: FCF

"Así que, ese compromiso que asumimos lo tenemos desde siempre; sé el compromiso que tiene el grupo para con ellos. Sabemos que hay malas interpretaciones, videos cortados, pero la verdad siempre velamos por la unión, la entrega, hacer las cosas de corazón y estamos comprometidos al cien por ciento con la camiseta de Colombia, para los cincuenta millones", declaró el dt argentino.



¿Cuándo es el debut de la Selección Colombia en el Mundial 2026?

La 'tricolor' cada vez está próximo a su primer partido que será enfrentando a Uzbekistán, que será el día 17 de junio en el estadio Azteca de Ciudad de México a las 9:00 p.m. (hora de Colombia), y tendrá transmisión de la pantalla del Gol Caracol, GolCaracol. com y DITU.