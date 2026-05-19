Así quedó la tabla de posiciones del grupo E de la Copa Libertadores, tras Santa Fe 2-1 Platense

Santa Fe logró este martes un buen triunfo en la Copa Libertadores. El primer campeón del fútbol colombiano recibió en el estadio Nemesio Camacho El Campín a Platense, en cumplimiento de la quinta jornada del grupo E del certamen continental. Fue 2-1 para los dirigidos por Pablo Repetto.

Desde el pitazo inicial, el 'león' trató de imponer condiciones en el campo de juego con el manejo de la esférica, pero el 'calamar' también impuso su ritmo con transiciones rápidas buscando en el frente de ataque a Gonzalo Lencina, quien incluso logró enviar el balón con rumbo a la red, pero el gol no se subió al marcador por fuera de lugar.

Con el correr del reloj, el partido bajó en intensidad, con pocas opciones claras de gol y sin exigencias para los arqueros.



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Santa Fe empujó a través de la pelota detenida, y por poco con Daniel Torres liquida. Lo cierto es que el 'telón' del primer tiempo culminó 0-0.

Para los segundos 45 minutos, Santa Fe encontró los goles. Córner ejecutado por Omar Fernández Frasica e Iván Scarpeta ganó en el salto a sus marcadores para de un cabezazo, decretar el 1-0 en el marcador.

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Luego, a los 70, el imparable Hugo Rodallega convirtió el 2-0 con pierna diestra luego de una jugada colectiva.

Eso sí, la celebración del vallecaucano no duró mucho porque Platense descontó de inmediato por intermedio de Augusto Lotti. Aunque el festejo del futbolista del 'calamar' también tuvo suspenso porque entraron a chequear un posible fuera de lugar; instantes después fue confirmado el gol.

Finalmente, Santa Fe logró mantener el resultado hasta el final, aguantó y se quedó con tres enteros valiosos que le permitió escalar en la tabla de posiciones de la zona.

Tabla de posiciones del grupo E de la Copa Libertadores, tras Santa Fe 2-1 Platense:

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Pos. Equipo PTS PJ DG 1 Corinthians 10 4 +6 2 Platense 7 5 -2 3 Independiente Santa Fe 5 5 -1 4 Peñarol 2 4 -3

¿Cuándo vuelve a jugar Santa Fe en la Copa Libertadores?

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En la sexta y última jornada de la fase de grupos del campeonato de la Conmebol, Santa Fe visitará a Peñarol, en partido pactado para el martes 27 de mayo, en horario de las 7:30 de la noche, en Colombia.