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Gol Caracol  / Jamaica vs Congo EN VIVO, hora y TV del repechaje al Mundial 2026; se conoce el rival de Colombia

Jamaica vs Congo EN VIVO, hora y TV del repechaje al Mundial 2026; se conoce el rival de Colombia

Este martes se conocerá el último rival de la Selección Colombia en la fase de grupos del Mundial 2026, que será el ganador entre Jamaica y Congo. Ese partido se jugará en el estadio Akron, en México.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 30 de mar, 2026
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Jamaica vs Congo repechaje Mundial 2026
Jamaica vs Congo repechaje Mundial 2026 - Foto:
AFP

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