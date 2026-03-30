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Gol Caracol  / Selección Colombia  / “Lo de la Selección Colombia es una situación más complicada, jugamos muy mal; se tienen que ocupar”

“Lo de la Selección Colombia es una situación más complicada, jugamos muy mal; se tienen que ocupar”

Luego de las derrotas con Croacia y Francia, a la Selección Colombia le han llegado críticas por el nivel mostrado a pocos meses del inicio del Mundial 2026. El 'Pibe' Valderrama mandó mensaje.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 30 de mar, 2026
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La formación titular de la Selección Colombia vs. Francia, en duelo de preparación.
La formación titular de la Selección Colombia vs. Francia, en duelo de preparación.
Foto: Federación Colombiana de Fútbol

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