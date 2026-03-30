“Lo de la Selección Colombia es una situación más complicada, jugamos muy mal; se tienen que ocupar”

La Selección Colombia tuvo una amarga doble fecha FIFA en el mes de marzo perdiendo sus partidos contra Croacia (2-1) y frente a Francia (3-1), dejando alguna preocupación por el nivel de varios jugadores y algunas decisiones del técnico Néstor Lorenzo, algo en lo que coincide el histórico Carlos 'Pibe' Valderrama, quien decidió analizar lo que está viviendo la 'tricolor', a pocos meses del inicio del Mundial 2026.

El otrora mediocampista del combinado patrio no dudó en afirmar en "jugamos muy mal" y se enfocó en el rendimiento de varios futbolistas que están siendo figuras con sus clubes, pero al llegar al seleccionado de nuestro país, no están rindiendo de la misma manera.



El mensaje del Pibe Valderrama a la Selección Colombia

De entrada, el reconocido exfutbolista mostró su desazón diciendo que "ahora es una situación mas complicada porque jugamos mal, jugamos muy mal. Yo no me preocupo, yo me ocupo de las situaciones, el profesor se tiene que ocupar, y los jugadores también de estos dos partidos que pasaron porque no se jugó bien", aunque agregó que confía en el equipo ya que aunque "el inconveniente es este, que este equipo venía bien y por eso clasificamos, se clasificó por mérito propio".

Selección Colombia celebra en Eliminatorias Sudamericanas al Mundial 2026 - Foto: AFP

Un tema en el que el 'Pibe' Valderram enfatizó fue en la actualidad de algunos futbolistas cuando se ponen la camiseta de la Selección Colombia, más allá de que los reflectores se centran en lo que está pasando con el '10' y capitán. "No sé, el nivel de varios jugadores está muy bajo porque todo el mundo ve a James Rodríguez, todos hablan de James, pero no está jugando, pero. ¿y los otros? El profesor está metiendo a James para que coja ritmo, eso es lo que está haciendo, pero los otros también han bajado el nivel, pero bajísimo".



Acá más declaraciones de Carlos 'Pibe' Valderrama:

*Figuras en sus clubes, mal rendimiento en la Selección Colombia

"Eso me pregunto yo, y todos, en los equipos todos los fines de semana son figuras, La bandera pesa, yo me acuerdo que hubo muchos jugadores que eran figuras y llegaban a la selección y temblaban solos, no iban a Copa América, ni a Mundiales, por eso".

*El mensaje a Néstor Lorenzo y los jugadores

"No hay tiempo, no se preocupe, hay que ocuparse".



*Jugadores que destacaron

"Juanfer Quintero, 20 minutos y 20 minutos y jugó bien. Jhon Arias también jugó bien el primer tiempo contra Francia, son los dos que yo destaco. Hay otros que le dieron la chance y se quemaron".

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*Las críticas se van jugando bien

"Ellos se defienden adentro, nosotros estamos afuera, somos es hinchas. El fútbol es amor, alegría, ellos están ahí porque son buenos jugadores".