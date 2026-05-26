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Gol Caracol  / Jugador de la Selección España celebró su ida al Mundial 2026 y una estrella de Colombia respondió

Jugador de la Selección España celebró su ida al Mundial 2026 y una estrella de Colombia respondió

A pocos días para que inicie el Mundial 2026, se empezaron a conocer varias convocatorias de las selecciones y, por ende, las reacciones no se han hecho esperar.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 26 de may, 2026
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Gavi fue convocado por la Selección España para el Mundial 2026
Gavi fue convocado por la Selección España para el Mundial 2026
AFP

Los Ghetto Kids, un grupo de danza ugandés formado por niños de la calle, esperan entusiasmados su actuación junto a la superestrella colombiana, Shakira, que los invitó a bailar en el espectáculo del Mundial 2026.

Shakira anunció en Instagram que los niños ugandeses eran su primera elección para acompañarla en el espectáculo del descanso de la final del Mundial, que se celebrará el 19 de julio en Estados Unidos.

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Gol Caracol

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Como era de esperarse, esto ha desatado una enorme emoción entre los Ghetto Kids, una ONG que comenzó en la capital ugandesa, Kampala, utilizando la danza y las artes escénicas para ayudar a niños abandonados y huérfanos.

"Estamos impacientes por mostrar al mundo quiénes somos", dijo a la AFP una de las jóvenes artistas, Busingye Josephine Daniella, de ocho años.

El grupo había respondido a un llamado de Shakira para que los fans enviaran videos de baile para el nuevo himno del Mundial, y sus divertidas y enérgicas propuestas se hicieron virales.

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Y es que, como es costumbre, Shakira ha estado muy metida en el Mundial 2026. A la cantante colombiana no se le escapa ningún detalle y prueba de ello fue lo ocurrido, tras la publicación de la convocatoria de la Selección España.

Gavi, jugador del Barcelona, que estará varios meses de baja
Gavi, jugador del Barcelona, que estará varios meses de baja
Foto: AFP

El pasado lunes 25 de mayo, el entrenador de 'la Roja', Luis de la Fuente, dio a conocer la lista de jugadores que irán a la cita orbital en busca de hacer historia y entre los nombrados apareció el nombre de Gavi, quien no dudó en pronunciarse en sus redes sociales.

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"¡Un sueño hecho realidad, poder jugar mi segundo Mundial representando a mi país! Pero este va a saber distinto después de todo el sufrimiento, de caer y levantarse dos veces en tres años, pero os aseguro que voy a dar todo lo que esté en mi para poder traernos la Copa del Mundo a casa. ¡Es un orgullo y un honor estar en esta lista de 26, vamos a hacer que vosotros también estéis igual de orgullosos!", publicó en su cuenta de Instagram.

Dicho posteo fue comentado por Shakira, que no ocultó su alegría por el jugador del Fútbol Club Barcelona. "Muy feliz por ti Gavi!!", escribió la reconocida artista colombiana.

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