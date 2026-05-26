El Peñarol uruguayo recibirá este miércoles en su casa al equipo colombiano Independiente de Santa Fe por el Grupo E de la Copa Libertadores en un choque en el que los uruguayos están obligados a ganar para mantenerse en competencias internacionales. Entre tanto, el conjunto 'leon' sueñan con la siguiente ronda del máximo torneo de clubes.

El equipo aurinegro llega a esta última fecha sin conocer el triunfo producto de tres empates y dos derrotas, por lo que en este duelo buscarán arrebatar el tercer lugar a los colombianos y obtener un cupo en la Copa Sudamericana.

Los dirigidos por Diego Aguirre cuentan con la buena noticia del regreso a la cancha de los jugadores laterales Franco Escobar y Maximiliano Olivera, al igual que el zaguero Lucas Ferreira mientras que las bajas serán por parte de Facundo Álvez, Nahuel Herrera, Roberto Fernández y Franco González. En el plano local los 'carboneros' vienen de sumar su segundo triunfo consecutivo para liderar la Serie A del Torneo Intermedio, por lo que intentarán trasladar esta racha en el Campeón del Siglo.

Independiente Santa Fe goleó 5-0 a Cúcuta y sueña con entrar a los ocho de la Liga BetPlay I-2026 Colprensa

Peñarol vs. Santa Fe EN VIVO; hora y dónde ver por TV, el partido de la Copa Libertadores

Fecha: miércoles 27 de mayo

Hora: 7:30 p.m. (hora Colombia).

Estadio: Campeón del Siglo, Montevideo, Uruguay.

Transmisión: Disney Plus+ - ESPN.



Por su parte, el Independiente Santa Fe, con cinco puntos, llega a la capital uruguaya con el firme objetivo de consolidar el triunfo y esperar a que el líder, el Corinthians brasileño, se imponga al Platense argentino, que suma siete unidades, y así ocupar la segunda casilla y avanzar a los dieciseisavos de final. En otro hipotético escenario, un empate ante los uruguayos permitirá al 'expreso rojo' quedarse con una plaza en la Copa Sudamericana.

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Pese a que los colombianos vienen de perder ante el Junior de Barranquilla en las semifinales de La Liga Betplay, torneo de pertura de la liga local. Los comandados´´ por el técnico uruguayo Pablo Repetto pondrán sus esperanzas en el buen momento ofensivo del experimentado jugador Hugo Rodallega quien encabeza el ataque de su equipo con dos goles.