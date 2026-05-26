Síguenos en:
Tendencias:
MUNDIAL 2026
LUIS DÍAZ
GIRO DE ITALIA, EN VIVO
SELECCIÓN COLOMBIA
CRISTIANO RONALDO

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Peñarol vs. Santa Fe EN VIVO; hora y dónde ver por TV, el partido de la Copa Libertadores

Peñarol vs. Santa Fe EN VIVO; hora y dónde ver por TV, el partido de la Copa Libertadores

Este miércoles, el 'leon' visitará a 'los carboneros' en un encuentro lleno de emociones por la clasificación a los octavos de final en la Copa Libertadores ¡Agéndese!

Por: EFE
Actualizado: 26 de may, 2026
Comparta en:
Peñarol vs. Santa Fe, el partido de la Copa Libertadores
Peñarol vs. Santa Fe, el partido de la Copa Libertadores
Fotografías tomadas de: AFP y Colprensa

El Peñarol uruguayo recibirá este miércoles en su casa al equipo colombiano Independiente de Santa Fe por el Grupo E de la Copa Libertadores en un choque en el que los uruguayos están obligados a ganar para mantenerse en competencias internacionales. Entre tanto, el conjunto 'leon' sueñan con la siguiente ronda del máximo torneo de clubes.

El equipo aurinegro llega a esta última fecha sin conocer el triunfo producto de tres empates y dos derrotas, por lo que en este duelo buscarán arrebatar el tercer lugar a los colombianos y obtener un cupo en la Copa Sudamericana.

Luis Díaz, delantero de la Selección Colombia, fue convocado para el Mundial 2026
Selección Colombia

Luis Díaz, el debutante en el Mundial 2026 que es uno de los mejores delanteros del planeta

Egan Bernal, ciclista colombiano del Netcompany INEOS, en el Giro de Italia 2026
EN VIVO
Ciclismo

🔴 Giro de Italia, EN VIVO HOY; minuto a minuto de la etapa 16 con Egan Bernal y Vingegaard

Los dirigidos por Diego Aguirre cuentan con la buena noticia del regreso a la cancha de los jugadores laterales Franco Escobar y Maximiliano Olivera, al igual que el zaguero Lucas Ferreira mientras que las bajas serán por parte de Facundo Álvez, Nahuel Herrera, Roberto Fernández y Franco González. En el plano local los 'carboneros' vienen de sumar su segundo triunfo consecutivo para liderar la Serie A del Torneo Intermedio, por lo que intentarán trasladar esta racha en el Campeón del Siglo.

Independiente Santa Fe goleó 5-0 a Cúcuta y sueña con entrar a los ocho de la Liga BetPlay I-2026
Independiente Santa Fe goleó 5-0 a Cúcuta y sueña con entrar a los ocho de la Liga BetPlay I-2026
Colprensa

Peñarol vs. Santa Fe EN VIVO; hora y dónde ver por TV, el partido de la Copa Libertadores

Fecha: miércoles 27 de mayo
Hora: 7:30 p.m. (hora Colombia).
Estadio: Campeón del Siglo, Montevideo, Uruguay.
Transmisión: Disney Plus+ - ESPN.

Por su parte, el Independiente Santa Fe, con cinco puntos, llega a la capital uruguaya con el firme objetivo de consolidar el triunfo y esperar a que el líder, el Corinthians brasileño, se imponga al Platense argentino, que suma siete unidades, y así ocupar la segunda casilla y avanzar a los dieciseisavos de final. En otro hipotético escenario, un empate ante los uruguayos permitirá al 'expreso rojo' quedarse con una plaza en la Copa Sudamericana.

Publicidad

Pese a que los colombianos vienen de perder ante el Junior de Barranquilla en las semifinales de La Liga Betplay, torneo de pertura de la liga local. Los comandados´´ por el técnico uruguayo Pablo Repetto pondrán sus esperanzas en el buen momento ofensivo del experimentado jugador Hugo Rodallega quien encabeza el ataque de su equipo con dos goles.

Imagen de referencia del trofeo que se le entregará al campeón del Mundial 2026
Gol Caracol

Nuevo problema para el normal desarrollo del Mundial 2026; "te puedes sentir aturdido"

Marino Hinestroza Vasco da Gama
Colombianos en el exterior

Marino Hinestroza vuelve a ser noticia en Brasil; barristas lo insultaron y pidieron su salida

WhatsApp-Channel Siga nuestro canal para tener las noticias de nuestras figuras, del fútbol colombiano e internacional.
GoogleNewsProvider ⚽ Síganos en Google Noticias con toda la información del fútbol mundial
Relacionados

Copa Libertadores

Independiente Santa Fe

Peñarol

Publicidad

Publicidad

Publicidad