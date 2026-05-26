Rayo Vallecano vs. Crystal Palace EN VIVO; hora y dónde ver por TV, final de Conference League

El Rayo Vallecano se enfrenta al Crystal Palace el miércoles en una final de Conference League histórica para dos novatos en el escenario europeo. El Rayo aspira en Leipzig a ganar el segundo y más importante trofeo de sus 102 años historia, tras la liga de Segunda División de 2018.

"Creo que no somos conscientes de lo conseguido, y creo que va a pasar tiempo en poder asimilarlo con claridad", dijo el técnico del Rayo, Íñigo Pérez, en una entrevista con los medios de la UEFA. El equipo del humilde barrio obrero del sureste de Madrid no había vuelto a pisar una competición europea desde su eliminación en cuartos de final de la Copa de la UEFA en 2001.

El Rayo tiene la posibilidad de cerrar una gran temporada, en la que cosechó un octavo puesto en LaLiga, que le aseguró una inédita sexta campaña consecutiva en la élite del fútbol español. El conjunto rayista se apresta a dar un gran paso sobreponiéndose a las turbulencias que se viven desde hace años entre su presidente, Raúl Martín Presa, y la afición.

Los equipos más goleadores

En las estaciones de metro que recorren el barrio madrileño se han puesto pancartas de ánimo y en su estadio habrá pantallas gigantes para que los aficionados que no han podido ir a Leipzig sigan el partido. En la ciudad alemana, el Rayo se enfrentará al equipo más goleador de esta edición del tercer torneo continental de clubes con 25 goles.

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El Rayo fue el segundo más efectivo con tres goles menos que los ingleses, pero con una gran contundencia en todas sus líneas. "Sinceramente, no me doy por favorito. El Rayo en los últimos ocho partidos ha hecho las cosas muy bien y en un partido puede pasar de todo", afirmó a Radio-Marca el atacante español del Crystal Palace, Yeremy Pino.

"Se habla mucho del presupuesto o del valor de las plantillas, pero luego juegan once contra once y hay que poner los huevos en el campo como se dice", añadió Pino, recién incluido en la nómina de España para el Mundial de 2026.

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Según la web especializada Transfermarkt, el Rayo Vallecano cuenta con un valor de mercado de 95 millones de euros (110,6 millones de dólares), mientras que el Crystal Palace supera los 500 millones (582 millones de dólares). El conjunto inglés llega motivado tras alcanzar una final en su segundo periplo europeo, desde su participación en la desaparecida Copa Intertoto en 1998.

Daniel Muñoz y Jefferson Lerma, jugadores colombianos, celebran una victoria con Crystal Palace AFP

Rayo Vallecano vs. Crystal Palace EN VIVO; hora y dónde ver por TV, final de Conference League

Fecha: miércoles 27 de mayo.

Hora: 2:00 p.m. (hora Colombia).

Estadio: Red Bull Arena, Leipzig, Alemania:

Transmisión: Disney Plus Premium - ESPN.

Fin de viaje

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El Crystal Palace aspira a seguir ampliando su buena marcha de los dos últimos años con el entrenador austríaco Oliver Glasner, que anunció su salida tras el final de temporada "Poner fin a este viaje de más de dos años con otro trofeo, con el primer título europeo de la historia del Crystal Palace, sería increíble", afirmó Glasner.

El técnico austríaco llevó al equipo a ganar el pasado año su primer título de la FA Cup y la Community Shield y lo clasificó para la Europa League. Sin embargo, al ser los dueños del conjunto inglés accionistas del Olympique de Lyon, tuvieron que cambiar de competición en base a los reglamentos de la UEFA sobre multipropiedad.

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El Crystal recaló así en la Conference que ahora espera llevar a sus vitrinas, para lo que cuentan con el delantero Ismaila Sarr, mejor goleador del torneo.