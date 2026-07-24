Jurgen Klopp es el nuevo entrenador de la Selección de Alemania; firmó contrato por cuatro años

El técnico Jürgen Klopp será el seleccionador de Alemania hasta la conclusión del Mundial 2030, tras ser presentado este viernes como relevo de Julian Nagelsmann, quien dejó el cargo tras la eliminación en dieciseisavos de final en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá ante Paraguay.

Klopp llega al cargo tras haber cosechado éxitos a nivel de clubes con el Liverpool y el Borussia Dortmund, que le dieron prestigio no sólo en Alemania e Inglaterra sino en toda Europa.

El nuevo seleccionador fue presentado este viernes por el presidente de la DFB, Bernd Neuendorf, quien dijo que desde el comienzo Klopp había sido el candidato deseado.

El técnico de Stuttgart, de 59 años, tendrá como asistentes a Peter Krawietz, Pepjin Lijnders y Sven Benders, mientras que el puesto de director deportivo de la DFB la asumirá el exinternacional Per Mertesacker.



"En estos días ha pasado por mi cabeza una película para recordar de dónde vengo. Como sé de dónde vengo y sé lo que significa el cargo de seleccionador alemán y durante mucho tiempo para mí fue imposible imaginar llegar a él", dijo Klopp durante la presentación.

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El exentrenador del Liverpool apeló a los periodistas convocados, a quienes dijo que los necesitaría en el camino que va recorrer.

"Os vamos a necesitar también. Os pido que acompañéis el proceso pensando en el bien del mismo", dijo.

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"Si en algunos momentos todos vosotros pensáis -no basta que sea uno o dos- que debo irme, me iré sin indemnización. Si os metéis con mi familia y no la dejáis en paz, me iré. He visto lo que ha pasado con Julian (Nagelsmann) y con (Thomas) Tuchel. Sé que en otros países es peor", afirmó.

El vicepresiente de la DFB, Hans Joachim Watzke, recordó que había trabajado con Klopp durante 7 años en el Borussia Dortmund y se mostró convencido de que asumirá con éxito la nueva tarea que es distinta a la de un entrenador de clubes.