Sebastián Villa; "siempre quise estar aquí en Boca Juniors, lo voy a demostrar dentro de la cancha"

Tras la victoria de Boca Juniors por la mínima diferencia frente a O'Higgins, por la ida de los playoffs de la Copa Sudamericana, Sebastián Villa fue una de las sensaciones tras su regreso, en medio de las polémicas que tuvo en el pasado.

Lo cierto es que el colombiano al igual que su compatriota Álvaro Montero, comenzaron de titulares en el equipo que dirige Rodolfo "Vasco" Arruabarrena, logrando hacer un papel protagónico en el juego que se disputó en La Bombonera.

Al final del encuentro, Villa fue consultado por la prensa, para dar sus sensaciones sobre vestir nuevamente los colores del 'xeneixe: "Yo creo que se hizo un gran trabajo un gran esfuerzo y creo que la gente lo vio y también ahí pedirle disculpas a toda la afición si se sintieron ofendidos en algún momento pero bueno, siempre quise estar aquí en mi casa, y lo voy a demostrar dentro de la cancha", dijo el futbolista 'cafetero'.



Cabe resaltar que, el colombiano salió sustituido en el minuto 90', tras haber adicionado tres minutos para culminar el juego, y fue despedido del terreno de juego entre aplausos por parte de la hinchada, demostrando una conexión mutua de cariño.

“SIEMPRE QUISE ESTAR AQUÍ, EN MI CASA Y LO VOY A DEMOSTRAR DENTRO DE LA CANCHA” Sebastián Villa habló sobre su vuelta a La Bombonera y cómo lo recibió el hincha de Boca.



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Boca Juniors tomó ventaja en la llave de Copa Sudamericana

Leandro Paredes pasó en cuatro días de jugar la final del Mundial 2026 para Argentina contra España el domingo, a regresar a Buenos Aires y comandar a Boca Juniors este jueves en el exiguo triunfo 1-0 sobre el chileno O'Higgins por el certamen internacional.

En este duelo de ida de los playoffs para octavos de final del torneo jugado en La Bombonera, Paredes fue determinante con su jerarquía para conducir los hilos del Xeneize, dar la asistencia para el gol del uruguayo Miguel Merentiel (44') e incluso evitar el empate de la visita con un cruce defensivo salvador.

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Boca deberá ahora defender esta exigua ventaja conseguida ante su gente el jueves próximo en Rancagua, a 90 kilómetros de Santiago.

El ganador de esta serie se enfrentará en octavos de final con el paraguayo Deportivo Recoleta.

No será sencillo el panorama para Boca en la revancha, ya que O'Higgins lo complicó bastante en La Bombonera, en un primer tiempo en el que la visita tuvo tres ocasiones claras para abrir la cuenta, pero le faltó efectividad, y Boca, con más capacidad individual que juego colectivo, anotó en una de sus primeras llegadas.