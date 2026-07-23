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Gol Caracol  / Así fueron los golazos de Hugo Rodallega y Franco Fagúndez, en Santa Fe 2-0 Caracas por Sudamericana

Así fueron los golazos de Hugo Rodallega y Franco Fagúndez, en Santa Fe 2-0 Caracas por Sudamericana

Este jueves en El Campín, Santa Fe tomó ventaja y está cerca de llegar a los octavos de final de la Copa Sudamericana, luego de derrotar a Caracas en la ida de los play offs de Sudamericana.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 23 de jul, 2026
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Hugo Rodallega Santa Fe
Hugo Rodallega celebra gol con Santa Fe
AFP

En El Campín de Bogotá, el local Independiente Santa Fe venció 2-0 al Caracas FC con un gol del eterno goleador Hugo Rodallega y otro del uruguayo Franco Fagúndez.

Rodagol, que este sábado cumple 41 años, abrió la cuenta para el Cardenal con un zurdazo esquinado desde afuera del área a los treinta minutos.

El gol del veterano atacante colombiano llegó en el momento justo para el equipo que dirige el uruguayo Pablo Repetto, que manejaba el trámite pero no encontraba los caminos ante un Caracas que amenazaba a la contra pero se diluía al llegar al área rival.

Fagúndez aumentó la cuenta en la primera pelota que tocó. El atacante uruguayo ingresó a los 84 minutos en lugar de Nahuel Bustos y nada más pisar el terreno de juego anotó el 2-0 final, que le permite al Santa Fe viajar con una buena renta para jugar la revancha.

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