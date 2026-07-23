Así fueron los golazos de Hugo Rodallega y Franco Fagúndez, en Santa Fe 2-0 Caracas por Sudamericana

En El Campín de Bogotá, el local Independiente Santa Fe venció 2-0 al Caracas FC con un gol del eterno goleador Hugo Rodallega y otro del uruguayo Franco Fagúndez.

Rodagol, que este sábado cumple 41 años, abrió la cuenta para el Cardenal con un zurdazo esquinado desde afuera del área a los treinta minutos.

¿40 AÑOS? ¡¡ESTÁS COMO NUEVO, HUGOL!! Rodallega sacó un fierrazo desde lejísimos, le rompió el arco a Benítez y marcó el 1-0 de Independiente Santa Fe vs. Caracas, en El Campín, por la ida de los Playoffs de la #Sudamericana... ¡de acá sale el rival de RIVER en octavos de final! pic.twitter.com/q7RZNanU98 — SportsCenter (@SC_ESPN) July 24, 2026

El gol del veterano atacante colombiano llegó en el momento justo para el equipo que dirige el uruguayo Pablo Repetto, que manejaba el trámite pero no encontraba los caminos ante un Caracas que amenazaba a la contra pero se diluía al llegar al área rival.

Fagúndez aumentó la cuenta en la primera pelota que tocó. El atacante uruguayo ingresó a los 84 minutos en lugar de Nahuel Bustos y nada más pisar el terreno de juego anotó el 2-0 final, que le permite al Santa Fe viajar con una buena renta para jugar la revancha.



¡¡TARDÓ MENOS DE 20 SEGUNDOS EN MOJAR!! El uruguayo Fagúndez ingresó por Nahuel Bustos en El Campín y, en la primera pelota que tocó, apareció por el área como buen goleador para poner el 2-0 final de Independiente Santa Fe ante Caracas. pic.twitter.com/teUqkMz2xr — SportsCenter (@SC_ESPN) July 24, 2026