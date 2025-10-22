"Kylian Mbappé, ahora mismo, es el mejor del mundo; todos sabemos el jugador que es"

Khéphren Thuram, futbolista de la Juventus de Turín, ponderó a su compatriota, Kylian Mbappé, quien suma 13 goles en 11 partidos, y le catalogó como “el mejor jugador del mundo” el día antes de enfrentarse a él en el partido ante el Real Madrid de la Liga de Campeones.

“Mbappé ahora mismo es el mejor jugador del mundo. Está haciendo una temporada sensacional. Todos sabemos el jugador que es”, comentó en rueda de prensa.

Además, confió en que su equipo hará un buen partido ante el Real Madrid.

“No puedes jugar con miedo. Tenemos confianza, creemos en nosotros mismos y simplemente tenemos que salir al campo y ganar. No estamos asustados por nada. “Sabemos que mañana vamos a jugar contra un buen equipo, pero nosotros también lo somos. Tenemos confianza de conseguir un buen resultado”, señaló.



Por otro lado, Thuram analizó el momento de su equipo, que encadena cinco empates y una derrota en los últimos seis encuentros.

“Hemos hablado, tuvimos una pequeña reunión porque era importante hablar sobre lo que estaba pasando. Sabemos que tenemos un buen entrenador y buenos jugadores, solo tenemos que descubrir qué está pasando y seguir con la intención de mejorar todos los días”, dijo.

Kylian Mbappé, celebrando un gol Foto: AFP

“Está muy claro. Desde el momento en el que entramos en el campo tenemos que ganar. A la gente le encanta hablar del entrenador, pero los jugadores son los que tomamos las decisiones. Tenemos una gran confianza en nuestro entrenador, siempre ha sido muy claro con nosotros”, añadió.

Mbappé y Thuram se encontrarán este miércoles en el estadio Santiago Bernabéu en el juego por la tercera fecha de la fase de liga de la Champions League entre Real Madrid y Juventus. Partido en el que el delantero espera seguir mostrando ese nivel que desde ya lo pone como uno de los firmes candidatos al Balón de Oro de la temporada, mientras que el volante de la 'vecchia signora' intentará ayudar a su equipo a conseguir una victoria clave que les permita enderezar el rumbo.