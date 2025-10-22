Síguenos en::
Tendencias:
DAYRO MORENO
JHON DURÁN
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / "Kylian Mbappé, ahora mismo, es el mejor del mundo; todos sabemos el jugador que es"

"Kylian Mbappé, ahora mismo, es el mejor del mundo; todos sabemos el jugador que es"

El delantero del Real Madrid, Kylian Mbappé, está firmando un gran inicio de temporada con el club 'merengue', por lo que cada vez es más elogiado.

Por: EFE
Actualizado: 22 de oct, 2025
Comparta en:
Kylian Mbappé, figura del Real Madrid
Kylian Mbappé, figura del Real Madrid
Foto: AFP

Publicidad

Publicidad

Publicidad