Nairo Quintana ya definió su futuro: comunicado oficial del Movistar Team

El Movistar Team ha anunciado de manera oficial las renovaciones de los integrantes del equipo masculino, Nairo Quintana, Alberto Torres, Nelson Oliveira, Jorge Arcas, Jefferson Cepeda y Orluis Aular. De igual manera, también dio a conocer la continuidad de las ciclistas del cuadro femenino, Aude Biannic, Sara Martín y Tota Magalhaes.

En el caso del español Albert Torres y del colombiano Nairo Quintana, la continuidad de ambos se prolonga por una temporada, es decir, hasta el 2026. El también español Jorge Arcas y el portugués Nelson Oliveira, capitanes de ruta dentro del bloque, alcanzarán los 12 años en la entidad, tras ampliar el vínculo hasta el 2027.

Respecto al ecuatoriano Jefferson Cepeda y el venezolano Orluis Aular, con contrato hasta el 2026, aumentan su vínculo hasta el 2028. De esa manera, gran parte de la nómina que se vio en el 2025, se mantiene para la siguiente temporada, donde la escuadra telefónica buscará hacer historia y conseguir importantes resultados.

Por su parte, en la escuadra femenina, la experimentada ciclista francesa Aude Biannic renueva por dos temporadas hasta el 2027; Sara Martín, actual campeona de España, hasta el 2028; y la brasileña Tota Magalhaes hasta el 2029. Recordemos que en el equipo de mujeres está la colombiana, Paula Patiño, una de sus cartas fuertes.



Nairo Quintana, ciclista colombiano y considerado como uno de los mejores en su país, renovó con Movistar Team AFP

"Con estas renovaciones, Movistar Team asegura la continuidad de un núcleo sólido de corredores y corredoras que combinan juventud, experiencia y capacidad de liderazgo, pensando en buenos resultados y, de paso, consolidando su proyecto deportivo a medio y largo plazo", señaló el Movistar Team en un comunicado oficial.