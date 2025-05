Kylian Mbappé 'amargó' a estrella del Barcelona; le 'aguó' los festejos por título en Liga

El francés Kylian Mbappe, delantero del Real Madrid,consiguió este domingo en el Ramón Sánchez-Pizjuán ante el Sevilla su vigésimo noveno tanto, con lo que incrementa a cuatro su ventaja sobre el polaco Robert Lewandowski a falta de una jornada para que concluya la temporada en LaLiga EA Sports.

El atacante francés está por lo tanto a un paso de proclamarse máximo artillero de la liga española en su primera campaña en el club blanco, aunque esta producción no le ha permitido ganar el título, que en cambio sí que ha conseguido 'Lewy', que dominó la tabla durante la mayor parte de la campaña pero que no ha podido resistir la reacción del ex del PSG.

Mantiene con solidez la tercera plaza el croata Ante Budimir, que con su vigésima primera diana, conseguida ante el Espanyol, se convierte en el mejor goleador de la historia en una campaña en Primera división.

Ayoze Pérez abrió el marcador en la victoria del Villarreal en el campo del Barcelona y se consolidó aún más como máximo goleador español, con 19 tantos, ya que su perseguidor en esta lista, Oihan Sancet (Athletic), ha logrado quince.

Kylian Mbappé, jugador del Real Madrid. AFP.

El brasileño Raphinha (Barcelona) cierra el 'top 5' de los goleadores con 18, uno más que el noruego Alexander Sorloth y el argentino Julián Álvarez, ambos del Atlético de Madrid. Este último elevó su cuenta este domingo con un doblete ante el Betis que abrió con un extraordinario lanzamiento de falta.

-- Clasificación:

- Con 29 goles: Mbappé (FRA) (5p) (Real Madrid).

- Con 25 goles: Lewandowski (POL) (3p) (Barcelona).

- Con 21 goles: Budimir (CRO) (8p) (Osasuna).

Robert Lewandowski AFP

- Con 19 goles: Ayoze Pérez (Villarreal).

- Con 18 goles: Raphinha (BRA) (2p) (Barcelona).

- Con 17 goles: Alexander Sorloth (NOR) (1p) y Julián Álvarez (ARG) (4p) (Atlético de Madrid).

- Con 15 goles: Sancet (3p) (Athletic).

- Con 13 goles: Kike García (3p) (Alavés).

- Con 11 goles: Puado (2p) (Espanyol); Stuani (URU) (3p) (Girona); Vinicius (BRA) (2p) (Real Madrid); Lukebakio (BEL) (1p) (Sevilla); Hugo Duro (1p) (Valencia); Barry (FRA) (1p) (Villarreal).

- Con 10 goles: Ferran Torres (Barcelona); Borja Iglesias (Celta); Arambarri (URU) (3p) (Getafe); Fabio Silva (POR) (2p) (Las Palmas).

- Con 9 goles: Dani Olmo (1p) y Lamine Yamal (Barcelona); Isco (5p) (Betis); Iago Aspas (4p) (Celta); Sandro (1p) (Las Palmas); Bellingham (ING) (Real Madrid); Oyarzabal (3p) (Real Sociedad).

- Con 8 goles: Griezmann (FRA) (Atlético de Madrid); Lo Celso (ARG) (2p) (Betis); Raba (4p) (Leganés); Diego López (Valencia).

- Con 7 goles: Guruzeta (Athletic); Muriqi (KOS) (2p) y Larin (CAN) (1p) (Mallorca)

- Con 6 goles: Iñaki Williams y Berenguer (Athletic); Roberto Fernández (Espanyol); Alberto Moleiro (Las Palmas); Jorge de Frutos (Rayo Vallecano); Rodrygo (BRA) y Valverde (URU) (Real Madrid); Álex Baena (Villarreal).

Antoine Griezmann, delantero del Atlético de Madrid, en medio del derbi frente al Real Madrid, JAVIER SORIANO/AFP

- Con 5 goles: Joan Jordán (3p) (Alavés) y Nico Williams (Athletic); Fermín (Barcelona); 'Cucho' Hernández (COL) (Betis); Alfon (Celta); Rubén García y Aimar Oroz (1p) (Osasuna); Take Kubo (JAP) (Real Sociedad); Luis Rioja (1p) y Sadiq (NIG) (Valencia); Sylla (SEN) (3p) (Valladolid).

- Con 4 goles: Toni Martínez y Carlos Vicente (Alavés); Vivian (Athletic); Correa (ARG) (Atlético de Madrid); Pedri (Barcelona); Vitor Roque (BRA) y Antony (BRA) (Betis); Hugo Álvarez, Pablo Durán, Williot Swedberg (SWE) y Mingueza (Celta); Cabrera (URU) (Espanyol); Borja Mayoral (1p), Terrats y Chrisantus Uche (NGR) (Getafe); Abel Ruiz (1p), Yangel Herrera (VEN) (Girona); Danjuma (NED) (2 con el Villarreal) (Girona); Juan Cruz y Munir (MAR) (Leganés); Dani Rodríguez (Mallorca); Pathe Ciss (SEN), Álvaro García e Isi Palazón (Rayo Vallecano); Brahim (MAR) (Real Madrid); Juanlu e Isaac Romero (Sevilla); Raúl Moro (Valladolid); Santi Comesaña (Villarreal).

- Con 3 goles: Guridi (1p) (Alavés); Paredes (Athletic); De Paul (ARG), Lino (BRA) y Gallagher (ING) (Atlético de Madrid); Pablo Torre (Barcelona); Johnny Cardoso (USA) (Betis); Douvikas (GRE), Javi Rodríguez y Marcos Alonso (3p) (Celta); Jofre y Kumbulla (ALB) (Espanyol); Carles Pérez (Getafe); Bryan Gil y Asprilla (COL) (Girona); Álex Muñoz y McBurnie (ESC) (Las Palmas); Diego García y Cissé (GUI) (Leganés); Valjent (SVK) (Mallorca); Lucas Torró y Raúl García (Osasuna); Unai López, Camello, Nteka (ANG) y Pedro Díaz (Rayo Vallecano); Arda Güler (TUR) (Real Madrid); Oskarsson (ISL) y Brais Méndez (Real Sociedad); Kike Salas (Sevilla); Javi Guerra (Valencia); Amallah (MAR) (1p) y Latasa (Valladolid); Parejo (1p), Gerard Moreno (2p), Pape Gueye (SEN) y Yéremy Pino, Nicolas Pépé (CIV) (Villarreal).

- Con 2 goles: Carlos Martín y Tenaglia (ARG) (Alavés); Jauregizar (Athletic); Marcos Llorente y Giuliano Simeone (ARG) (Atlético de Madrid); Pau Víctor, Kounde (FRA), De Jong (NED) y Eric García (Barcelona); Marc Bartra, Chimy Ávila (ARG), Marc Roca, Diego Llorente, Bakambu (CGO), Jesús Rodríguez, Perraud (FRA), Ez Abde (MAR) y Fornals (Betis); Fran Beltrán y Fer López (Celta); Carlos Romero y Pere Milla (Espanyol); Álvaro Rodríguez (URU) (Getafe); Miovski (MKD), Krejci (CZE), Van de Beek (NED), Arnau y Tsygankov (UKR) (Girona); Januzaj (BEL) y Manu Fuster (Las Palmas); Sergio González (Leganés); Valery Fernández, Abdón Prats (1p), Raíllo, Asano (JPN) (Mallorca); Abel Bretones y Boyomo (CMR) (Osasuna); Abdul Mumin (GHA) y Andrei Ratiu (RUM) y Lejeune (FRA) (Rayo); Modric (CRO) (Real Madrid); Sheraldo Becker (SUR), Zubimendi, Sergio Gómez y Mariezkurrena (Real Sociedad); Chidera Ejuke (NIG) y Vargas (SUI) (Sevilla); César Tárrega, Dani Gómez, Diakhaby (FRA) y Pepelu (2p) (Valencia); Anuar, Javi Sánchez, Kike Pérez e Iván Sánchez (Valladolid); Logan Costa (CIV) (Villarreal)

- Con 1 gol: Villalibre, Conechny (ARG), Benavidez (URU), Manu Sánchez y Pau Cabanes (Alavés); Beñat Prados, Djalo, Unai Gómez, Maroan y Yeray Álvarez (Athletic); Koke, Lenglet (FRA), Barrios, Azpilicueta y Le Normand (Atlético de Madrid); Gerard Martín, Marc Casadó, Araújo (URU) y Gavi (Barcelona); Diao, Natan (BRA) y Ruibal (Betis); Starfelt (SWE), Iker Losada e Ilaix Moriba (Celta); Véliz (ARG), Tejero, Irvin Cardona (FRA), Cheddira (MAR) y Calero (Espanyol); Bertug Yildirim (TUR), Luis Milla (1p), Nyom (CMR), Coba, Domingos Duarte (POR) y Alderete (PAR) (Getafe); Misehouy (NED), Iván Martín, Miguel Gutiérrez, David López, Jhon Solís (COL) y Portu (Girona); Essugo (POR), Bajcetic y Javi Muñoz (Las Palmas); Franquesa, Jorge Sáenz, Neyou (CMR), Brasanac (SRB), Tapia (PER), Miguel de la Fuente (1p), Óscar Rodríguez, Nastasic (SRB), Rosier (FRA), Javi Hernández y Diomande (CIV) (Leganés); Robert Navarro, Mojica (COL) y Darder (Mallorca); Jorge Herrando, Bryan Zaragoza, Alejandro Catena e Ibáñez (Osasuna); Embarba y Trejo (ARG) (Rayo Vallecano); Endrick (BRA), Lucas Vázquez, Carvajal, Militao (BRA), Jacobo Ramón y Camavinga (FRA) (Real Madrid); Susic (CRO), Barrenetxea, Zakharyan (RUS), Olasagasti, Aramburu (VEN) y Pablo Marín (Real Sociedad); Jesús Navas, Stanis Idumbo (BEL), Sow (SUI), Alvaro Pascual, Manu Bueno, Pedrosa, Saúl, Badé (FRA), Agoume (FRA), Peque y Gudelj (SRB) (1p) (Sevilla); Barrenechea (ARG) y Mosquera (Valencia); Marcos André (BRA) y Chuki (Valladolid); Sergi Cardona, Ilias Akhomach (MAR), Denis Suárez, Juan Foyth (ARG), Etta Eyong (CMR) y Buchanan (CAN) (Villarreal).

- En propia meta: Nianzou (Sevilla, contra Las Palmas), Álex Suárez (Las Palmas, contra Sevilla), Juan Soriano (Leganés, contra Osasuna); Koke (Atlético de Madrid, contra Villarreal); Jailson (BRA) (Celta, contra Villarreal); Carlos Domínguez (Celta, contra Osasuna); Moi Gómez (Osasuna, contra Celta); Raúl Albiol (Villarreal, contra Mallorca); Courtois (Real Madrid, contra Espanyol); David Torres (Valladolid contra Sevilla), Padilla (Athletic, contra Sevilla); Sivera (Alavés, contra Rayo); Giménez (Atlético de Madrid, contra Betis); Sergio González (Leganés, contra Girona); McKenna (Las Palmas, contra Rayo Vallecano); Aridane (Rayo Vallecano, contra Las Palmas); Hugo Duro (Valencia, contra Betis); Diego Llorente (Betis, ante la Real Sociedad); Muriqi (Mallorca, contra Espanyol); Jorge Sáenz (Leganés, contra Barcelona); Tárrega (Valencia, ante Rayo Vallecano); Alex Suárez (Las Palmas, contra Valencia); Kumbulla (Espanyol, ante Leganés); Manu Sánchez (Alavés, contra el Athletic).