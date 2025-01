Kylian Mbappé contó su fórmula para brillar en Real Madrid y acabar con las críticas

El francés Kylian Mbappé reconoció que ha "cambiado su mentalidad" para brillar en el Real Madrid y "demostrar" el jugador que es, comprensivo con las críticas que sufrió durante el periodo de su adaptación y centrado en extender su rendimiento actual para pelear por los grandes títulos en la segunda parte de la temporada.

"Estoy muy tranquilo, es muy normal cuando eres un jugador como yo, con todo lo que se esperaba de mí, que la gente pueda hablar mal. No es algo personal en el mundo del fútbol. Cuando juegas bien, hablan bien, y mal si lo haces mal. Sabía que podía cambiar la situación, como he hecho, y estoy muy feliz de ayudar al equipo como en los últimos partidos", reconoció en rueda de prensa.

Kylian Mbappé, autor de 18 goles, no se puso techo y aseguró que si puede marcar más de 40 tantos, lo intentará tras reencontrarse con su mejor nivel.

"Soy un jugador que siempre quiere hacer más, lo mejor para mí y para mi equipo. Es normal que te impacte jugar aquí. Es una gran oportunidad y siempre he dicho que sabía que este momento podía llegar y he cambiado mi mentalidad para demostrar que soy un jugador de gran calidad que puede ayudar al Real Madrid", manifestó.

Kylian Mbappé, blanco de todas las críticas. Foto: Real Madrid

Objetivos claros para el entrenador de la 'casa blanca'

El técnico italiano Carlo Ancelotti dejó claro que nunca renunciará al banquillo del Real Madrid y se marcó el objetivo de aguantar en el cargo hasta el 2029, para "hacer una despedida" junto al presidente Florentino Pérez, que acaba de ser reelegido presidente por cuatro años más.

"Quiero ser muy claro, la fecha de salida de este club no la voy a decidir nunca en mi vida", respondió cuando se le trasladó una información que asegura que ha decidido no continuar la próxima temporada como entrenador del Real Madrid.

"Sé perfectamente que llegará ese día, pero cuando pueda ser no lo sé, no lo decido yo. Puede ser mañana después del partido, al siguiente, en un año o en cinco. No lo sé, pero tengo una ventaja y un objetivo. Florentino estará otros cuatro años y él me conoce muy bien. El objetivo es alcanzar los cuatro años de Florentino y hacer una despedida los dos juntos con todo el cariño del mundo", dijo.