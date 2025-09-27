Kylian Mbappé está intratable con el Real Madrid: ve acá su gol HOY al Atlético de Madrid

Publicidad
Kylian Mbappé está intratable con el Real Madrid, y este sábado, el delantero francés volvió a convertir para su club, pero esta vez fue en el derbi frente al Atlético.
El número '10' de la 'casa blanca' decretó el 1-1 parcial, al minuto 25, en el estadio Metropolitano tras un gran pase de Arda Güler. Kylian definió con gran calidad con la pierna derecha y vencer así al golero de los 'colchoneros'.
KYLIAN MBAPPE WHAT A FINISH!— TC (@totalcristiano) September 27, 2025
ARDA GÜLER ASSIST!
pic.twitter.com/HUkjMaItcz