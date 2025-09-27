Síguenos en::
Gol Caracol  / Chile vs. Nueva Zelanda: hora y dónde ver EN VIVO por Gol Caracol y Ditu el juego del Mundial Sub-20

Chile vs. Nueva Zelanda: hora y dónde ver EN VIVO por Gol Caracol y Ditu el juego del Mundial Sub-20

Comienza el Mundial Sub-20, y la Selección de Chile hará su debut este sábado enfrentando a Nueva Zelanda. ¡Prográmese HOY en Gol Caracol y Ditu con este compromiso del grupo A!

Por: EFE
Actualizado: 27 de sept, 2025
Editado por: Gol Caracol
Jugadores de la Selección de Chile Sub-20.
Jugadores de la Selección de Chile Sub-20.
X de @LaRoja

