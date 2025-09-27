Chile vs. Nueva Zelanda: hora y dónde ver EN VIVO por Gol Caracol y Ditu el juego del Mundial Sub-20

En su condición de anfitrión, Chile enfrenta este sábado la carga de no fallar en su debut contra Nueva Zelanda, en el inicio del Grupo A del Mundial Sub-20, en el que Japón, con sus figuras de la J-League nipona, es favorito ante un esmerado Egipto.

La Roja y su 'Lamine chileno'

Chile pone en escena a su delantero de 20 años, Juan Francisco Rossel, una promesa de Universidad Católica que es su carta de gol y que ya marcó ante Nueva Zelanda en los dos triunfos de la 'roja' en los amistosos de junio pasado.

Juan Francisco Rossel, jugador de la Selección Sub-20 de Chile. X de @LaRoja

De madre ecuatoriana, a Rossel lo comparan con la estrella juvenil española del Barcelona y le dicen "el Lamine Yamal chileno" por el potencial de su talento con el que se ha ganado espacio en el máximo nivel.

Publicidad

En este 2025 quedó tercero entre los artilleros del Sudamericano Sub-20 con cinco goles, convirtió en la liga chilena, en la Copa Chile y debutó en la fase previa de la Copa Sudamericana.

El reto del atacante está en batir el arco de Nueva Zelanda, que es la posición donde los oceánicos concentran mayor potencial con tres porteros que pertenecen a clubes ingleses.

Publicidad

El guardameta de 20 años Henry Gray, del Ipswich Town, destaca para ser el titular y detener a Rossel por su experiencia y proyección.

Es el segundo Mundial Sub-20 del arquero, que fue suplente en la edición de Argentina 2023, y recientemente fue convocado a la selección absoluta en la disputa de las eliminatorias al Mundial 2026.

Su seguridad bajo los tres palos ya ha sido probada en el Braintree Town de la quinta categoría inglesa, en el que jugó cedido y al que ayudó a evitar el descenso.

Los Junior All Whites también cuentan con el explosivo delantero Luke Brooke-Smith, de 17 años, que ya le marcó a Chile en un amistoso.



Chile vs. Nueva Zelanda: hora y dónde ver EN VIVO HOY el partido por TV y ONLINE

Día: 27 de septiembre del 2025

Partido: primera fecha del grupo A del Mundial Sub-20

Hora: 6:00 de la tarde, hora de Colombia.

Transmisión: Gol Caracol HD, Ditu y www.golcaracol.com, haciendo clic en el siguiente enlace: https://www.noticiascaracol.com/golcaracol/partidos