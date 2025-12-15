La lista de la Selección Colombia para el Mundial 2026 y las pistas que ya dejó Néstor Lorenzo

Ya con la ubicación en el grupo K, junto a Uzbekistán, Portugal y el ganador del repechaje entre Congo, Jamaica o Nueva Caledonia; en la Selección Colombia ya han empezado a definir algunos temas logísticos y de preparación de cara a la participación en el Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá.

Pero aparte de eso, una de las principales inquietudes de los aficionados en nuestro país tiene que ver con la nómina final de convocados que defenderán los colores patrios en la Copa del Mundial, que iniciará el próximo 11 de junior.

Y sobre ese particular y en una entrevista concedida a 'Espn', el entrenador Néstor Lorenzo entregó algunas pistas. "Las puertas están abiertas, uno que ya vivió el proceso y lo conocemos y nos conoce, uno se va familiarizando hasta con sus bajones. El grupo está armado. El que llegue se mete en una corriente que va fluyendo. Pero las puertas están abiertas", expresó el argentino.

En la misma charla, el entrenador del seleccionado colombiano también reveló la realización de un partido en territorio nacional, en modo de despedida, pero con exigencia.



"Ya está planificado, como no tengo confirmación, no puedo decir, pero en Colombia, en altura similar a México, donde entrenemos y juguemos un partido de despedida en el país, luego vamos a Estados Unidos. Podemos entrar cuatro o cinco días antes a la sede definitiva", comentó Lorenzo.

En el seno del cuerpo técnico de igual forma están planificando la forma de encarar la altura de Ciudad de México, donde será el debut el 17 de junio contra los usbekos; después la presentación en Guadalajara, el día 23 con rival por definir; y el 27 frente a los lusos.

"Lo vamos a manejar con las herramientas que tenemos al alcance, hidratación, preparación, la parte de oxigenación. Tendremos adaptación fisiológica en altura, son 3 alturas diferentes, del DF a Guadalajara y al calor de Miami", agregó el timonel de la Selección Colombia.

James Rodríguez y Néstor Lorenzo - Foto: AFP

¿Dónde será la base de la Selección Colombia de cara al Mundial 2026?

"Hemos elegido, pero esperamos la aceptación de la Fifa, que en los próximos días determinará las sedes de estadía de cada selección. Tienen prioridad los del Bombo 1, los que tienen dos partidos en una misma ciudad, estamos en eso, dimos dos o tres opciones para que la Fifa nos diga", remató Lorenzo.