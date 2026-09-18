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Gol Caracol  / Cristiano Ronaldo no siguió los pasos de Messi y James; noticia que impacta en Portugal

Cristiano Ronaldo no siguió los pasos de Messi y James; noticia que impacta en Portugal

El 'bicho' es noticia mundial, tras reciente información de última hora, que se reveló referente a lo que será su futuro en el combinado nacional. ¡Es oficial!

Por: AFP
Actualizado: 18 de sept, 2026
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Cristiano Ronaldo con Portugal
Cristiano Ronaldo con Portugal
AFP

A sus 41 años, el futbolista Cristiano Ronaldo ha sido convocado por el nuevo seleccionador de Portugal, Jorge Jesus, para disputar los primeros partidos de la Liga de Naciones, torneo en el que los lusos son los vigentes campeones.

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El nombre del quíntuple Balón de Oro figura en la primera convocatoria anunciada por el veterano técnico portugués de 71 años, que sucedió al español Roberto Martínez tras el Mundial de 2026.

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Jorge Jesus trabajó la temporada pasada con el capitán de la Seleçao cuando dirigía al club saudita Al-Nassr, donde CR7 sigue jugando después de haber anunciado en agosto que este año será "probablemente" el último como futbolista profesional.

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Durante el Mundial 2026, Ronaldo se convirtió en el primer jugador de la historia en marcar en seis Copas del Mundo, pero el torneo concluyó con una actuación discreta, con la eliminación de Portugal en octavos de final frente a la futura campeona España (1-0).

El entonces seleccionador Roberto Martínez fue muy criticado por haber alineado sistemáticamente a Ronaldo en su once inicial, concediendo demasiado poco tiempo de juego a su sustituto Gonçalo Ramos.

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Entre las escasas novedades de la lista comunicada el viernes por Jorge Jesus figuraban los regresos del delantero centro del Borussia Dortmund Fabio Silva y del mediocentro recuperador del Benfica de Lisboa Joao Palhinha.

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Campeón de la Liga de las Naciones en 2019 y 2025, Portugal iniciará la nueva edición de la competición recibiendo a Gales el jueves en Lisboa, antes de desplazarse a Noruega el 27 de septiembre y a Dinamarca el 1 de octubre, y de recibir luego a Noruega el día 4 en Oporto.

- Lista de convocados:

Porteros: Diogo Costa (FC Oporto), Rui Silva (Sporting CP) e Samuel Soares (Benfica);

Defensas: Gonçalo Inácio (Sporting CP), João Cancelo (FC Barcelona), Diogo Dalot (Manchester United), Nuno Tavares (Lazio), Nuno Mendes (PSG), Renato Veiga (Villarreal CF), Rúben Dias (Manchester City) y Tomás Araújo (Benfica);

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Centrocampistas: Bruno Fernandes (Manchester United), João Palhinha (Benfica), João Neves (PSG), Rúben Neves (Al Hilal), Vitinha (PSG) y Bernardo Silva (Real Madrid)

Delanteros: Cristiano Ronaldo (Al Nassr), Fábio Silva (BV Borussia Dortmund), Francisco Trincão (Al Ahli), Francisco Conceição (Juventus FC), Gonçalo Ramos (AC Milan), João Félix (Al Nassr), Pedro Neto (Chelsea FC) y Rafael Leão (Galatasaray).

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