Pedro Gallese, del Cali, lidera la lista de Perú para juego con la Selección Colombia

El veterano delantero italoperuano Gianluca Lapadula encabeza la lista de 26 convocados por el seleccionador Mano Menezes para los amistosos que Perú disputará ante Estados Unidos, México, Canadá y Colombia, informó este jueves la Federación Peruana de Fútbol (FPF).

La selección blanquirroja enfrentará en Orlando al US Team el 26 de septiembre y tres días después se medirá a la selección azteca en Nueva Jersey. El 3 de octubre viajará a Montreal para enfrentar a Canadá y cerrará la gira el 6 contra Colombia en Miami.

"Son cuatro adversarios de alto nivel que llegaron a octavos de final del Mundial y que pasan por una renovación y comienzan un nuevo ciclo", dijo el brasileño Menezes.

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El exentrenador del Gremio, quien asumió el cargo de seleccionador peruano en enero, busca ampliar su universo de jugadores con miras a las clasificatorias sudamericanas al Mundial 2030, cuya modalidad aún no se conoce.



𝗧𝗼𝗱𝗼𝘀 𝗹𝗹𝗮𝗺𝗮𝗱𝗼𝘀 𝗽𝗼𝗿 #𝗟𝗮𝗕𝗶𝗰𝗼𝗹𝗼𝗿🇵🇪⚽️



Presentamos la lista de convocados de #LaBicolor para los amistosos internacionales frente a EEUU 🇺🇸, México 🇲🇽, Canadá 🇨🇦 y Colombia 🇨🇴. 🔥#UnSentimientoQueNosUne pic.twitter.com/6aPuhMARuh — La Bicolor (@SeleccionPeru) September 17, 2026

Menezes indicó que sus criterios para la convocatoria responden a la "trayectoria del jugador con la selección, a su rendimiento actual y sus características individuales".

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Lapadula, de 36 años, regresa para integrar el ataque de la selección peruana debido a su gran presente en Universitario de Deportes, donde milita desde junio.

En sus primeros partidos de fogueo bajo el mando de Menezes, Perú enfrentó a Senegal, Honduras, Haití y España con una victoria, un empate y dos derrotas.

En la lista también figuran el lateral danés-peruano Oliver Sonne del Burnley inglés y el mediocentro Erick Noriega del Gremio de Brasil.

Lista de convocados:

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Arqueros: Pedro Gallese (Deportivo Cali, COL), Matías Córdova (Comerciantes Unidos), Diego Romero (Universitario).

Defensas: Oliver Sonne (Burnley, ING), Marcos López (Copenhague, DIN), Fabio Gruber (FSV Mainz 05, ALE), César Inga (Universitario), Miguel Araujo (Sporting Cristal), Renzo Garcés (Alianza Lima), Erick Noriega (Gremio, BRA), Marco Huamán (Alianza Lima), Matías Zegarra (FC Melgar).

Pedro Gallese fue titular en la visita del Cali a Jaguares. COLPRENSA.

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Mediocampistas: André Carrillo (Corinthians, BRA), Jairo Concha (Universitario), Jairo Vélez (Alianza Lima), Jesús Pretell (LDU, ECU), Osling Mora (Sport Boys), Rodrigo Vilca (Comerciantes Unidos), Wilder Cartagena (Orlando City, USA), Yoshimar Yotún (Sporting Cristal).

Delanteros: Adrián Ugarriza (Hapoel Be'er Sheva, ISR), Alex Valera (Universitario), Bassco Soyer (Gil Vicente, POR), Gianluca Lapadula (Universitario), Jhonny Vidales (Melgar), Piero Magallanes (Sport Huancayo).