"Kylian Mbappé no sabe jugar de delantero; si yo estuviera en Real Madrid, le enseñaría"

Kylian Mbappé llegó a Real Madrid para cumplir su sueño de niño y escribir páginas de gloria. Hasta el momento, registra 22 goles y cuatro asistencias en 34 partidos disputados; además, ya fue campeón de la Supercopa de Europa y la Copa Intercontinental de la FIFA. Sin embargo, no ha sido fácil, ya que su inicio no fue el mejor y las críticas no faltaron, por parte de los miles de hinchas.

Para su fortuna, el panorama mejoró. No obstante, Cristiano Ronaldo , uno de los mejores en la historia del fútbol y quien dejó una enorme huella en la escuadra 'merengue', analizó lo que sucedió con el atacante francés. En entrevista con el periodista Edu Aguirre, para 'El Chiringuito', dejó una contundente frase sobre lo que pudo pasar, dándole un contundente consejo fiel a su estilo.

"Kylian Mbappé no sabe jugar de delantero y, por eso, se le complica esa posición. Le quiero mucho. Pero es que de verdad yo le veo como un 'crack' y va a dar muchas alegrías al Real Madrid. Si yo estuviera en el Real Madrid le enseñaba a jugar de '9'. Porque yo no era delantero y mira", afirmó el astro portugués, que estuvo en la 'casa blanca', entre 2009 y 2018, marcando más de 400 goles.

"MBAPPÉ NO SABE JUGAR DE DELANTERO"



Cristiano Ronaldo habló sobre el jugador del Real Madrid:



Polémica por una decisión arbitral en Espanyol vs. Real Madrid

El entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti , afirmó después de la derrota contra el Espanyol en el RCDE Stadium (1-0) que es "inexplicable que el árbitro no haya sacado la tarjeta roja" a Carlos Romero por su entrada al francés Kylian Mbappé en la segunda mitad.

El blanquiazul ha recibido una cartulina amarilla, una sanción escasa para el preparador blanco. "Ha sido una falta clara, una entrada muy fea. Afortunadamente, no ha pasado nada, pero había riesgo de lesión. Lo más importante es proteger al jugador. El VAR está también para esto", ha comentado en rueda de prensa.

Kylian Mbappé, delantero francés, en medio del partido de Real Madrid contra Espanyol, por La Liga de España AFP

Ancelotti ha insistido en que "todo el mundo lo ha visto" y por eso ha insistido en calificar de "inexplicable" que ni el colegiado ni el VAR hayan decidido aplicar un castigo mayor al jugador del Espanyol.

El entrenador italiano, de todos modos, ha felicitado al anfitrión por la victoria: "Ha sido un partido difícil, complicado. Hemos tenido el control y buenas oportunidades, con un gol anulado. El Espanyol ha defendido bien, ha trabajado bien las transiciones y ha marcado gol".